Leão XIV e os santos do Cariri: Padim Ciço e Menina Benigna

O que um reles pecador do Cariri espera do novo papa, o recém-eleito Leão XIV?

Simples como merendar uma Cajuína São Geraldo com pão doce — debaixo de uma mangueira ou de um pé de algaroba.

Tudo que a gente deseja é que o chefe da Igreja Católica dê sequência à obra de Francisco e cuide do processo de beatificação do Padre Cícero, iniciado em 2022, atualmente em fase diocesana.

Veja também Xico Sá Padre Cícero é o maior prefeito do Brasil de todos os tempos Xico Sá Collor, da arrogância à decadência, para vingança dos brasileiros

Nesta etapa, as autoridades religiosas fazem uma pesquisa apurada sobre a vida, os escritos, as qualidades e virtudes do patriarca de Juazeiro. Santo popular na escolha livre e direta do povo nordestino, Cícero sofreu injustas perseguições dos poderosos de Roma, sob acusação de promover falso milagre e incentivar o fanatismo.

Tomara que a cúpula da Igreja Católica leve em conta, por exemplo, a pioneira preocupação do padre Cícero com as questões ecológicas. Segundo o cardeal brasileiro Raymundo Damasceno, arcebispo emérito de Aparecida, o novo papa terá, entre as suas principais causas (herança de Francisco), o aquecimento global e a destruição do planeta.

Ainda nos anos 1930, “meu Padim” escreveu um decálogo sobre a preservação do meio ambiente. Repito aqui os dez princípios verdes, para que cheguem aos ouvidos de Leão XIV:

1 - Não derrube o mato nem mesmo um só pé de pau.

2 - Não toque fogo no roçado nem na caatinga.

3 - Não cace mais e deixe os bichos viverem.

4 - Não crie o boi nem o bode soltos; faça cercados e deixe o pasto descansar para se refazer.

5 - Não plante em serra acima nem faça roçado em ladeira muito em pé; deixe o mato protegendo a terra para que a água não a arraste e não se perca a sua riqueza.

6 - Faça uma cisterna no oitão de sua casa para guardar água de chuva.

7 - Represe os riachos de cem em cem metros, ainda que seja com pedra solta.

8 - Plante cada dia pelo menos um pé de algaroba, de caju, de sabiá ou outra árvore qualquer, até que o sertão todo seja uma mata só.

9 - Aprenda a tirar proveito das plantas da caatinga, como a maniçoba, a favela e a jurema; elas podem ajudar a conviver com a seca.

10 - Se o sertanejo obedecer a estes preceitos, a seca vai aos poucos se acabando, o gado melhorando e o povo terá o que comer. Mas se não obedecer, dentro de pouco tempo o sertão todo vai virar um deserto só.

***

Que o novo papa zele igualmente pela causa de Benigna Cardoso da Silva, a Menina Benigna, já beatificada por Francisco, em 24 de outubro de 2022, tornando-se a primeira beata do Ceará e a quarta mártir do Brasil.

Benigna foi assassinada aos 13 anos, em 1941, após resistir a um ataque sexual no distrito de Inhumas, em Santana do Cariri. Seu nome é símbolo contra a violência do feminicídio e motivo de grandes romarias na região sul cearense.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.