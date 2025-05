Veja o primeiro discurso de Leão XIV, novo papa eleito no Vaticano

O anúncio do novo papa da Igreja Católica foi realizado nesta quinta-feira (8), no Vaticano, elegendo o cardeal Robert Prevost, de 69 anos, com o nome de Leão XIV. Em discurso, o pontífice agradeceu o trabalho de Francisco e pediu para "construir pontes com diálogo".

"A paz esteja com todos vocês. Irmãos e irmãs, caríssimos, essa é a primeira saudação do cristo ressuscitado bom-pastor que deu a vida pelo rebanho de Deus", iniciou.

Leão XIV foi ovacionado pelos milhares de presentes que acompanhavam o discurso. "Eu também gostaria que essa saudação de paz entrasse no coração de vocês, alcançasse a família de vocês e todas as pessoas onde quer que elas estejam, todos os povos, toda a terra, que a paz esteja com vocês", disse ele com lágrimas nos olhos, na varanda central da Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Veja também Mundo Entenda por que o papa troca de nome e como escolha é feita Mundo Relembre quanto tempo durou o conclave que elegeu o papa Francisco

Primeiro norte-americano pontífice

Robert Prevost é o primeiro norte-americano a se tornar pontífice. Segundo informações locais, é considerado moderado, além de ser conhecido como um dos apoiadores do legado deixado pelo papa Francisco.

"Essa é a paz de Cristo ressuscitado. Uma paz desarmada e uma paz desarmante, humilde e perseverante, que provém de Deus. Deus, que nos ama a todos incondicionalmente. Guardamos ainda nos nossos ouvidos aquela voz franca, mas sempre corajosa, do Papa Francisco, que abençoava Roma e dava sua bênção para todo o mundo naquela manhã do dia da Páscoa", disse.

Leão XIV reforçou, diversas vezes durante o discurso, a importância do diálogo dentro do ambiente religioso e a necessidade de que os fieis estejam firmes no propósito da caridade.

"Para a Igreja de Roma, uma saudação especial: precisamos tentar, juntos, ser uma Igreja missionária, uma Igreja que constrói pontes, que dialoga, sempre aberta a receber - como nesta praça, com braços abertos - todos aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo e do amor", pontuou.

O diálogo dentro da igreja, incluive, foi citado por ele como algo fundamental para a humanidade. "O mundo precisa da sua luz. A humanidade precisa dele como uma ponte para ser alcançada por Deus e por seu amor. Ajudem uns aos outros. Nos ajudem a construir pontes com diálogo, com encontro. Todos juntos, num único povo, sempre em paz. Obrigado, Papa Francisco", continuou, citando também o agradecimento.