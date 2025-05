Papa Leão XIV: conheça Robert Francis Prevost, o novo pontífice da Igreja Católica

O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost é o novo papa. O pontífice será chamado de papa Leão XIV, nome de sua escolha, e assume o comando da Igreja Católica após votação do conclave convocado após a morte de Francisco.

O anúncio foi feito após votação secreta na Capela Sistina, e liberação da fumaça branca na Praça São Pedro.

Prevost, que fez sua primeira aparição e discurso como pontífice na Praça São Pedro, tem 69 anos, nasceu nos Estados Unidos e é conhecido como “pastor de duas pátrias”, por sua atuação missionária no Peru na década de 1980.

Legenda: Papa Leão XIV fez seu primeiro discurso para fiéis na praça São Pedro Foto: Alberto PIZZOLI / AFP

Quem é o papa Leão XIV?

Nascido em Chicago, nos EUA, em 14 de setembro de 1955, Robert Prevost, o Leão XIV, é o primeiro norte-americano a se tornar papa. Ele é filho de Louis Marius Prevost, de ascendência francesa e italiana, e de Mildred Martínez, de ascendência espanhola. Robert possui dois irmãos, Louis Martín e John Joseph.

Prevost construiu boa parte de sua trajetória na igreja católica na América Latina, onde se destacou no Peru e alcançou cargos altos da Cúria Romana

Leão XIV é formado na ordem dos agostinianos, o que trará uma visão contemplativa e missionária para o seu papado. No Vaticano, ele ocupou a função de prefeito do Dicastério para os Bispos, o órgão responsável pela formação de bispos, e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina.

Trajetória na vida religiosa

O papa norte-americano emitiu seus votos solenes 29 de agosto de 1981. Robert entrou na vida religiosa quando tinha 22 anos e se formou em Teologia na União Teológica Católica de Chicago. Aos 27 anos, foi para Roma estudar direito canônico pela Universidade de São Tomás de Aquino.

Sua primeira atuação como missionário foi em 1985, enquanto preparava sua tese de doutorado. Robert foi enviado a Chulucanas, Piura, no Peru, onde ficou até 1986. No ano seguinte, terminou seu doutorado sobre "O papel do prior local da Ordem de Santo Agostinho".

Em 1988, Francis Prevost integrou a missão de Trujillo, no Peru, como diretor de um projeto de formação comum para aspirantes agostianos dos vicariatos de Chulucanas, Iquitos e Apurímac. Por 11 anos, ele ocupou os cargos de Prior da comunidade (1988-1992), Diretor de Formação (1988-1998) e formador dos professos (1992-1998) e na Arquidiocese de Trujillo foi Vigário Judicial (1989-1998) e Professor de Direito Canônico, Patrística e Moral no Seminário Maior “São Carlos e São Marcelo”.

Robert somente retornou à sua terra natal, Chicago, em 2013, onde foi diretor de formação no convento de Santo Agostinho, primeiro conselheiro e vigário provincial. Em 3 de novembro de 2014, papa Francisco o nomeu administrador apostólico da diocese peruana de Chiclayo, como bispo titular de Sufar.

Já em 2015, foi nomeado bispo de Chiclayo, e, em 2018, foi eleito o segundo vice-presidente da Conferência Episcopal Peruana, onde também foi membro do Conselho Econômico e presidente da Comissão de Cultura e Educação. No ano de 2019, por decisão de Francisco, ele foi incluído entre os membros da Congregação para o Clero, e em 2010 virou integrante da Congregação para os Bispos.

Robert virou arcebispo e se tornou cardeal em 2023, quando foi chamado para Roma pelo então papa Francisco para ser prefeito do Dicastério para os Bispos e Presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina. Ele depois foi escolhido para comandar o diaconato de Santa Mônica e participou de viagens do papa Francisco em 2024.

No dia 6 de fevereiro deste ano, o então cardeal foi promovido à ordem dos bispos, obtendo o título de Igreja Suburbicária de Albano. Durante a internação de Francisco, seu predecessor, Prevost presidiu o rosário pela saúde de Francisco no dia 3 de março na Praça São Pedro.

Qual o significado do nome Leão XIV, escolhido pelo novo papa

A escolha do nome Leão XIV diz respeito a uma tradição de força e liderança. O último papa que adotou o nome Leão foi Leão XIII, entre 1878 e 1903. Esse papa foi precursor no quesito das leis trabalhistas, e se preocupou pela primeira com a migração do campo para as cidades.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o diácono Alexandre Varela, Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, disse que "ao mesmo tempo, todos os Leões são papas muitos fortes, muito ligados a própria ecleologia, muito ligados a tradição e, então, talvez ele seja exatamente esse perfil que foi tão anunciado, o perfil de um papa eclesiológico, mas que não vai deixar de fazer as coisas que precisam de fora. Temos um novo papa Leão XIV”.

O novo papa é conservador?

Robert Prevost, o novo papa, tem um perfil discreto e uma voz tranquila. Ele costuma evitar holofotes e entrevista, mas é visto dentro da igreja como um reformista, alinhado à abertura implementada no papado de Francisco.

O novo papa tem formação em teologia e é considerado conhecedor da lei canônica, a que rege a Igreja Católica. O lema episcopal de Robert Prevost é “In Illo uno unum”, palavras de Santo Agostinho, que significam “embora nós cristãos sejamos muitos, no único Cristo somos um”.

