Jesse Koss e Shurastey: fotos divulgadas mostram como ficou o fusca após o acidente

Imagens do acidente que vitimou o catarinense Jesse Koz, de 29 anos, e o cão golden retriever Shurastey, foram divulgadas na manhã desta quarta-feira (25), dois dias após a tragédia. (Veja abaixo as imagens)

Legenda: Colisão entre veículos ocorreu na última segunda-feira (23) Foto: Reprodução

Jezz conduzia um fusca 1978 na rodovia US 199, em Oregon, nos Estados Unidos, quando o brasileiro perdeu o controle e bateu em um Ford Scape que vinha no sentido contrário.

Legenda: Catarinense perdeu o controle do veículo e bateu em outro Foto: Reprodução

A imprensa local informou que o fusca de Jesse teria tentado desviar de um engarrafamento e invadiu outra pista, batendo no veículo na outra direção.

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, informou na noite dessa terça-feira (24) que solicitou apoio ao Itamaraty para fazer o translado do corpo do influenciador e do animal.

Quem é Jesse Koz?

Jesse Koz ficou conhecido por registrar suas viagens pelo mundo. Com o parceiro viajante, o golden retriever Shurastey, Jesse estava na missão de percorrer as américas.

O cachorro virou celebridade no Instagram, com 490 mil seguidores. O objetivo da dupla era chegar ao Alasca de fusca.

