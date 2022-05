Corpo de Jesse virá ao Brasil após campanha para translado bater meta em horas

Em menos de 12 horas, uma campanha organizada para o traslado do corpo de Jesse Koz para o Brasil arrecadou o montante necessário. Além disso, valor pagará pelo custo de cremação do golden retriever Shurastey nos Estados Unidos. Segundo o g1, as cinzas do animal acompanharão o dono no retorno à Santa Catarina.

Por meio do perfil da loja virtual do próprio influenciador de viagens, morto nos EUA em um acidente de carro com seu cachorro da raça golden retriever na última segunda (23), uma vaquinha virtual foi realizada para trazer os dois viajantes de volta para casa.

Foto: Reprodução/Instagram

"Graças a vocês eles vão voltar para casa. Muito obrigada a todos, faremos o impossível para trazer os dois juntos, como deve ser", dizia a mensagem publicada.

Ainda de acordo com as postagens, Susana Kozechen, tia de Jesse, está responsável tanto pela conta quanto pelos trâmites da vaquinha.

O apresentador Rafinha Bastos, um dos divulgadores do movimento para o translado de Jesse e Shurastey, afirmou que o objetivo era angariar R$ 120 mil para suprir os custos do transporte dos dois para o Brasil.

Acidente

O influenciador Jesse Koz, de 29 anos, morreu em um acidente de carro no estado de Oregon, nos Estados Unidos, na última segunda. O jovem natural de Santa Catarina viajava pelo mundo a bordo de um fusca 1978 ao lado de seu cão, o golden retriever Shurastey, que também morreu.

Jesse e o cachorro estavam viajando no fusca, batizado como Dodongo, rumo ao Alaska.

A trajetória fazia parte do projeto “Shurastey or Shuraigow?”. O nome faz uma referência à música da banda The Clash, “Should I Stay or Should I Go”, que questiona se "Devo Ficar ou Devo Ir".

Quem é Jesse Koz?

Jesse Koz ficou conhecido por registrar suas viagens pelo mundo. Com o parceiro viajante, Shurastey, Jesse estava na missão de percorrer as Américas.

O cachorro virou celebridade no Instagram, com 490 mil seguidores. O objetivo da dupla era chegar ao Alasca de fusca.