O influenciador Jesse Koz, de 29 anos, morreu em um acidente de carro no estado de Oregon, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (23). O jovem natural de Santa Catarina viajava pelo mundo a bordo de um fusca 1978 ao lado de seu cão, o golden retriever Shurastey, que também morreu.

Segundo o g1, os familiares confirmaram as informações nas redes sociais. Uma conhecida de Jesse lamentou a morte da dupla no Instagram: "vocês cumpriram a missão mais linda do mundo, espalhar amor e inspirar pessoas a viver".

Os dois chegaram a percorrer mais de 85 mil quilômetros dentro do fusca desde 2017. O veículo carregava placas de Balneário Camboriú e tinha passado por 17 países.

Legenda: Homem e cachorro faziam viagens juntos pelos Estados Unidos Foto: Reprodução/Instagram

No Instagram, somava mais de 431 mil seguidores na página oficial da viagem. Jesse e o cachorro estavam viajando no fusca, batizado como Dodongo, rumo ao Alaska

A trajetória fazia parte do projeto “Shurastey or Shuraigow?”. O nome faz uma referência à música da banda The Clash, “Should I Stay or Should I Go”, que questiona se "Devo Ficar ou Devo Ir".

