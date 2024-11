Conor McGregor é condenado por agressão sexual e terá que pagar R$ 1,5 milhão à vítima Nikita Hand

O lutador Conor McGregor foi condenado, nesta sexta-feira (22), pela acusação de agredir sexualmente a colorista de cabelos Nikita Hand. A vítima, de 35 anos, aponta que o crime ocorreu em um hotel de Dublin, na Irlanda, em dezembro de 2018.

Como pena, o astro das artes marciais terá que pagar 250 mil euros à Hand - cerca de R$ 1,5 milhão. No entanto, McGregor não foi preso, já que se trata de uma ação civil. Ele não se pronunciou na saída do tribunal após a condenação.

Eithne Scully, profissional de saúde que atendeu a vítima após o caso, contou à Justiça irlandesa que encontrou a vítima “muito machucada” e que, há muito tempo, não via hematomas como os que viu no corpo de Nikita Hand naquele dia.

“Eu nunca vi alguém tão machucado, com essa intensidade de hematomas”, disse Scully, que relembrou uma das principais preocupações da paciente: um absorvente interno que havia sido empurrado para dentro dela.

Segundo a BBC, Eithne contou no tribunal que a paciente tinha um corte no queixo, alguns hematomas na parte inferior do pescoço e hematomas no peito, pernas, nádegas, coxas e parte inferior da perna. Hand contou, ainda, ter sido agarrada pelo pescoço e disse que foi ameaçada, sem revelar, na ocasião, o nome do agressor.

O lutador e outro homem acusado, James Lawrence, negam ter cometido qualquer crime. Presidido pelo juiz Alex Owens, o processo segue no tribunal irlandês. O magistrado vedou o acesso público a informações em respeito à proteção de dados.