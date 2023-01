Conor McGregor é acusado de agressão contra mulher em Ibiza

Segundo o portal MMA Junkie, Conor McGregor é mais um homem do meio esportivo envolvido em polêmicas neste ano. Em uma matéria, o portal afirmou que o lutador está sendo investigado por agressão contra uma mulher em Ibiza. O caso teria acontecido ainda em julho de 2022 dentro do iate do irlandês.

Conforme relatado pela vítima, os dois se conhecem pois moram no mesmo bairro em Dublin e tudo teria acontecido após uma festa em julho do ano passado. Segundo ela, depois de sairem de uma balada, McGregor começou a ofendê-la e fazer comentários sobre a sua pessoa. Ainda segundo a vítima, depois de diversos insultos, o lutador teria iniciado a agressão.

Em seu depoimento, a vítima completou afirmando que foi necessário pular do iate para se salvar. Ela foi resgatada por um barco da Cruz Vermelha.

“Era como se ele estivesse possuído. Eu sabia que tinha que sair do barco porque pensei que ele ia me matar. Temos amigos em comum e eu o encontrei várias vezes. Não acredito no que ele fez comigo. Ele é um criminoso. Acho que ele teria me matado se eu não tivesse saído do iate”, afirmou a vítima.