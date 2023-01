Destaque da base, Alexsandro Amorim treina com elenco principal do Fortaleza

O meia Alexsandro Amorim, de 17 anos, treinou com a equipe principal do Fortaleza nesta segunda-feira (23). O jogador, que tem contrato com o clube até dezembro de 2025, participou das atividades com foco no próximo duelo do tricolor. Será contra o Sergipe, pela Copa do Nordeste.

No currículo, o jovem traz o vice-campeonato do Cearense Sub-17 e Sub-20 na última temporada. Além disso, foi campeão da Copa Seromo Sub-17, quando foi eleito o melhor jogador da final. Em 2023, também se destacou pelo tricolor na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Fortaleza encara o Sergipe nesta quinta-feira (26), no Estádio Presidente Vargas. O duelo terá início às 20h (de Brasília). Saiba mais detalhes sobre check-in e ingressos aqui.