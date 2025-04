Jogo entre Ceará e Vitória é tranferido para o Estádio Presidente Vargas (PV); entenda o motivo

A partida entre Ceará x Vitória sofreu mudança de local do confronto. Até então, o clássico nordestino aconteceria no próximo sábado (3), às 18h30, na Arena Castelão. Com a mudança publicada pela Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol, o duelo vai seguir na mesma data e horário, entretanto, acontecerá no Estádio Presidente Vargas (PV).

Segundo a entidade máxima do futebol brasileiro, a decisão partiu do próprio clube e passa pelo objetivo de preservação do gramado da Arena Castelão. Um dos motivos seria a realização do jogo entre Fortaleza e Colo-Colo, no próximo dia 6 de maio, pela Taça Libertadores. A Commebol pede que o estádio seja disponibilizado para o evento dias antes do confronto.

MUDANÇA DO JOGO:

De: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Para: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza/CE

Data: 03/05, sábado (mantida)

Horário: 18h30 (mantido)