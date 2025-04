Bolivar x Palmeiras pela Libertadores: onde assistir, escalações, palpites e horário

Bolivar e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (24) pela 3ª rodada da Copa Libertadores, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia.

As duas equipes estão no Grupo G. O Verdão lidera com 6 pontos, com Bolívar e Cerro Porteño com 3. O Sporting Cristal ainda não pontuou.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Paramont+

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BOLÍVAR

Lanzillotta; Yomar Rocha, Quinteros, José Sagredo, Ervin Vaca, Justiniano, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Melgar, Fábio Gomes, Pato Rodríguez. Técnico: Flavio Robatto

PALMEIRAS

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Felipe Anderson; Facundo Torres (Flaco López), Estevão e Paulinho. Técnico: Abel Ferreira

ARBITRAGEM

Árbitro: Yael Falcon (ARG);

Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Cristian Navarro (ARG);

VAR: Hernan Mastrangelo (ARG).