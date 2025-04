Anúncio do novo técnico da Seleção Brasileira é questão de tempo, diz jornal; veja nome

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está por detalhes de acertar a contratação de Carlo Ancelotti como o novo técnico da Seleção Brasileira. De acordo com informações do jornalista Cahê Mota, do ge, é apenas “questão de tempo” para o acordo ser oficializado.

Ainda de acordo com a reportagem, o treinador italiano deve assumir a Seleção Brasileira já a partir da Data Fifa de junho. O próximo jogo do Brasil nas Eliminatórias deve acontecer no dia 5 de junho, contra a seleção do Equador, fora de casa.

Cahê Mota informou até mesmo que já existem conversas em andamento para a escolha dos profissionais que irão compor a comissão técnica de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Há a possibilidade de ter um ex-jogador da Seleção na comissão técnica.

Dorival Júnior foi demitido do cargo de treinador da Seleção Brasileira no dia 28 de março, após um ano à frente da Canarinho. Desde então, a Seleção Brasileira está sem treinador.