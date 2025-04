A provável escalação do Ceará contra o São Paulo no Brasileirão

O Ceará terá um retorno importante para a partida contra o São Paulo, pela sexta rodada da Série A do Brasileirão 2025. O lateral-esquerdo Matheus Bahia volta ao time titular após desfalcar o Vovô contra o Bahia na última rodada, por força contratual.

Por outro lado, o técnico Léo Condé pode ter desfalques importantes, como o lateral-direito Fabiano, suspenso, e o atacante Aylon, que saiu no primeiro tempo do jogo contra o Bahia e é dúvida, além do goleiro Bruno Ferreira, do lateral-esquerdo Nicolas e do atacante Bruno Tubarão, todos fora por lesão.

Diante dos retornos e ausências, o Ceará deve ir a campo na Arena Castelão com: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.

Outros jogadores seguem de fora a mais tempo, como os zagueiros Luiz Otávio e Gabriel Lacerda, o volante Richardson e o atacante Fernandinho, que passaram por procedimentos cirúrgicos e terão períodos maiores de recuperação no departamento médico.

Ceará e São Paulo entram em campo neste sábado (26), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), em partida válida pela sexta rodada da Série A do Brasileirão 2025, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.