Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 contra Marrocos

Os times estão no Grupo C, com jogo no dia 13 de junho

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 16:04)
Jogada
Legenda: O lateral-direito Hakimi é o principal destaque de Marrocos
Foto: Alain Jocard / AFP

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos. A definição do confronto ocorreu em sorteio nesta sexta-feira (5), com os times integrando o Grupo C do torneio internacional.

O adversário é apontado atualmente como a principal equipe da África. A equipe chegou ao Mundial após liderar o Grupo E das Eliminatórias da Concacaf, com 100% de aproveitamento em oito jogos.

Na delegação, a principal estrela é o lateral-direito Hakimi, do Paris Saint-Germain (PSG). Na história, se enfrentaram três vezes, com duas vitórias e uma derrota. O último encontro foi em 2023, justamente quando o time canarinho foi superado por 2 a 1, durante amistoso realizado em março.

Data do Mundial

A Copa do Mundo será realizada dos dias 11 de junho até 19 de julho de 2026. Com o sonho do hexacampeonato, a seleção brasileira comandado pelo italiano Carlo Ancelotti tem pela frente Marrocos, Escócia e Haiti no Grupo C.

A estreia será no dia 13 de junho, sábado, com a sede indefinida: entre Boston ou Nova Jersey, ambos nos EUA. O Brasil estava no Pote 1, enquanto o Marrocos apareceu no Pote 2.

Os demais jogos são programados para 19 de junho e 24 de junho. A Fifa planeja divulgar a lista dos jogos no sábado (6).

Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 contra Marrocos

