Haaland x Mbappé: Grupo da França pode ser considerado 'da morte' na Copa do Mundo 2026?

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, aconteceu nesta sexta-feira (5) e já matou a curiosidade de muitos ansiosos pelos jogos que irão compor a competição.

E um dos grupos que logo chamou atenção foi a chave I, com França, Senegal, Repescagem Mundial (Iraque, Bolívia ou Suriname) e Noruega.

A equipe francesa, uma das favoritas para a competição, tem entre os seus astros o atacante Mbappé, do Real Madrid, além de outros grandes jogadores como Dembelé, Thuram, Olise, Tchouamení, entre outros.

Por outro lado, a Noruega também acredita no potencial de seus atletas, principalmente o atacante Haaland, do Manchester City, e meia Odegaard, do Arsenal e o atacante Sorloth, do Atlético de Madrid.

As duas equipes se classificaram com certa tranquilidade nas difíceis eliminatórias europeias e encaram também a difícil equipe do Senegal, que tem entre os seus astros o atacante Mané, ex-Liverpool.

Veja os grupos da Copa do Mundo 2026

Grupo A:

México

África do Sul

Coreia do Sul

Repescagem Europa D (Dinamarca, Macedônia do Norte, Rep. Tcheca ou Irlanda)

Grupo B:

Canadá

Repescagem Europa A (País de Gales, Itália, Bósnia ou Irlanda do Norte)

Catar

Suíça

Grupo C:

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

Grupo D:

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Repescagem Europa C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo)

Grupo E:

Alemanha

Curaçao

Costa do Marfim

Equador

Grupo F:

Holanda

Japão

Repescagem da Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia)

Tunísia

Grupo G:

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

Grupo H:

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

Grupo I:

França

Senegal

Repescagem Mundial 2 (Iraque, Bolívia ou Suriname)

Noruega

Grupo J:

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

Grupo K:

Portugal

Repescagem Mundial (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia)

Uzbequistão

Colômbia

Grupo L: