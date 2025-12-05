Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Haaland x Mbappé: Grupo da França pode ser considerado 'da morte' na Copa do Mundo 2026?

Astros do futebol europeu vão se enfrentar pelo Grupo I do Mundial

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:40)
Jogada
Legenda: Destaques de suas seleções, Haaland e Mbappé se enfrentarão na Copa do Mundo 2026
Foto: Foto: Federação Norueguesa/

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, aconteceu nesta sexta-feira (5) e já matou a curiosidade de muitos ansiosos pelos jogos que irão compor a competição.

E um dos grupos que logo chamou atenção foi a chave I, com França, Senegal, Repescagem Mundial (Iraque, Bolívia ou Suriname) e Noruega.

A equipe francesa, uma das favoritas para a competição, tem entre os seus astros o atacante Mbappé, do Real Madrid, além de outros grandes jogadores como Dembelé, Thuram, Olise, Tchouamení, entre outros.

Por outro lado, a Noruega também acredita no potencial de seus atletas, principalmente o atacante Haaland, do Manchester City, e meia Odegaard, do Arsenal e o atacante Sorloth, do Atlético de Madrid.

As duas equipes se classificaram com certa tranquilidade nas difíceis eliminatórias europeias e encaram também a difícil equipe do Senegal, que tem entre os seus astros o atacante Mané, ex-Liverpool.

Veja os grupos da Copa do Mundo 2026

Grupo A:

  • México
  • África do Sul
  • Coreia do Sul
  • Repescagem Europa D (Dinamarca, Macedônia do Norte, Rep. Tcheca ou Irlanda)

Grupo B:

  • Canadá
  • Repescagem Europa A (País de Gales, Itália, Bósnia ou Irlanda do Norte)
  • Catar
  • Suíça

Grupo C:

  • Brasil
  • Marrocos
  • Haiti
  • Escócia

Grupo D:

  • Estados Unidos
  • Paraguai
  • Austrália
  • Repescagem Europa C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo)

Grupo E:

  • Alemanha
  • Curaçao
  • Costa do Marfim
  • Equador

Grupo F:

  • Holanda
  • Japão
  • Repescagem da Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia)
  • Tunísia

Grupo G:

  • Bélgica
  • Egito
  • Irã
  • Nova Zelândia

Grupo H:

  • Espanha
  • Cabo Verde
  • Arábia Saudita
  • Uruguai

Grupo I:

  • França
  • Senegal
  • Repescagem Mundial 2 (Iraque, Bolívia ou Suriname)
  • Noruega

Grupo J:

  • Argentina
  • Argélia
  • Áustria
  • Jordânia

Grupo K:

  • Portugal
  • Repescagem Mundial (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia)
  • Uzbequistão
  • Colômbia

Grupo L:

  • Inglaterra
  • Croácia
  • Panamá
  • Gana
