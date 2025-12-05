Haaland x Mbappé: Grupo da França pode ser considerado 'da morte' na Copa do Mundo 2026?
Astros do futebol europeu vão se enfrentar pelo Grupo I do Mundial
O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, aconteceu nesta sexta-feira (5) e já matou a curiosidade de muitos ansiosos pelos jogos que irão compor a competição.
E um dos grupos que logo chamou atenção foi a chave I, com França, Senegal, Repescagem Mundial (Iraque, Bolívia ou Suriname) e Noruega.
A equipe francesa, uma das favoritas para a competição, tem entre os seus astros o atacante Mbappé, do Real Madrid, além de outros grandes jogadores como Dembelé, Thuram, Olise, Tchouamení, entre outros.
Por outro lado, a Noruega também acredita no potencial de seus atletas, principalmente o atacante Haaland, do Manchester City, e meia Odegaard, do Arsenal e o atacante Sorloth, do Atlético de Madrid.
As duas equipes se classificaram com certa tranquilidade nas difíceis eliminatórias europeias e encaram também a difícil equipe do Senegal, que tem entre os seus astros o atacante Mané, ex-Liverpool.
Veja os grupos da Copa do Mundo 2026
Grupo A:
- México
- África do Sul
- Coreia do Sul
- Repescagem Europa D (Dinamarca, Macedônia do Norte, Rep. Tcheca ou Irlanda)
Grupo B:
- Canadá
- Repescagem Europa A (País de Gales, Itália, Bósnia ou Irlanda do Norte)
- Catar
- Suíça
Grupo C:
- Brasil
- Marrocos
- Haiti
- Escócia
Grupo D:
- Estados Unidos
- Paraguai
- Austrália
- Repescagem Europa C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo)
Grupo E:
- Alemanha
- Curaçao
- Costa do Marfim
- Equador
Grupo F:
- Holanda
- Japão
- Repescagem da Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia)
- Tunísia
Grupo G:
- Bélgica
- Egito
- Irã
- Nova Zelândia
Grupo H:
- Espanha
- Cabo Verde
- Arábia Saudita
- Uruguai
Grupo I:
- França
- Senegal
- Repescagem Mundial 2 (Iraque, Bolívia ou Suriname)
- Noruega
Grupo J:
- Argentina
- Argélia
- Áustria
- Jordânia
Grupo K:
- Portugal
- Repescagem Mundial (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia)
- Uzbequistão
- Colômbia
Grupo L:
- Inglaterra
- Croácia
- Panamá
- Gana