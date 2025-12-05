Hakimi, Robertson e Adé: as estrelas dos adversários do Brasil na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira conheceu os seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Marrocos, Escócia e Haiti serão os rivais do Brasil nesta fase inicial, e o Diário do Nordeste apresenta os principais jogadores de cada uma dessas seleções.

ACHRAF HAKIMI - MARROCOS

Legenda: Hakimi, jogador de Marrocos Foto: Paul ELLIS / AFP

Hakimi é o principal jogador da seleção de Marrocos. Ele tem 27 anos e atualmente defende o Paris Saint-Germain (PSG), da França. Ele defendeu a seleção de Marrocos em duas copas, em 2018 e em 2022, quando chegou até a fase de semifinal.

RICARDO ADÉ - HAITI

Legenda: Ricardo Adé, jogador do Haiti Foto: Andy JACOBSOHN / AFP

O principal nome da seleção do Haiti é o zagueiro Ricardo Até. Experiente, ele tem 35 anos e defende há três temporadas a LDU, tradicional equipe do futebol sul-americano, do Equador. Ele é uma das lideranças do Haiti e é titular absoluto da equipe.

ROBERTSON - ESCÓCIA

Legenda: Andy Robertson, jogador da Escócia Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP

O destaque da Escócia joga no sistema defensivo. Trata-se do lateral-esquerdo Andy Robertson, que atualmente defende o Liverpool, da Inglaterra. Ele joga nos Reds há muitas temporadas e ganhou projeção internacional em campanhas vitoriosas na Premier League e na Champions League.

DATAS DOS JOGOS DO BRASIL

A Seleção Brasileira já tem definidos os dias em que entrará em campo pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A equipe disputará seus três jogos nos dias 13 (sábado), 19 (sexta-feira) e 24 (quarta-feira) de junho.

O time vai estrear contra o Marrocos, no dia 13 de junho. Enfrentará Haiti no dia 19 e fecha a primeira fase contra Escócia, no dia 24 de junho. As cidades-sede e horários das partidas serão confirmadas neste sábado (6).

Novo Formato da Competição

A principal mudança para a Copa de 2026 é o formato expandido. O torneio terá 48 seleções no total, resultando em 104 partidas (anteriormente eram 32 times e 64 jogos). Serão 12 grupos de quatro seleções cada. As duas melhores equipes de cada grupo e as oito melhores terceiras colocadas avançam para a fase eliminatória.