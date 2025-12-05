Diário do Nordeste
Copa do Mundo de 2026: veja a data da nova venda de ingressos

O evento será realizado com três sedes: EUA, México e Canadá

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
Jogada
Legenda: A Copa do Mundo de 2026 terá 48 seleções participantes
Foto: Dan Mullan / AFP

A nova etapa da venda de ingressos da Fifa para a Copa do Mundo de 2026 tem início na próxima quinta-feira (11). Até o momento, a entidade anunciou que 2 milhões de ingressos foram negociados por torcedores de 212 países. O evento será realizado com três sedes: EUA, México e Canadá.

Pelas regras, com a alta demanda de buscas, a compra exige participação em um “Sorteio de Escolha Aleatória”, que começa às 13h daquela data e permanece até o dia 13 de janeiro de 2026.

Vale ressaltar que as duas fases iniciais foram destinadas para os residentes dos países-sede, seguido por torcedores da Inglaterra, Alemanha, Brasil, Colômbia, Espanha, Argentina e França. Posteriormente, liberados por uma Pré-Venda da Visa, que foram concluídos no início deste mês.

Tudo é executado pela plataforma: FIFA.com/tickets. Os torcedores que já têm uma FIFA ID devem fazer login com dados de acesso e se inscrever no sorteio de escolha aleatória, mesmo que já tenham participado de sorteios anteriores. Para quem ainda não possui FIFA ID, é necessário criar uma conta. O interessado deve selecionar os jogos, as categorias e ainda o número de ingressos.

Os solicitantes cujos pedidos forem atendidos total ou parcialmente serão informados por e-mail e o pagamento será processado automaticamente em fevereiro. Um pedido parcialmente aprovado indica que o torcedor receberá a quantidade de ingressos solicitada somente para uma partida.

Potes da Copa do Mundo 2026

Legenda: As 48 seleções classificadas serão divididas em quatro potes
Foto: Reprodução

  • Pote 1: Canadá; México; EUA; Espanha; Argentina; França; Inglaterra; Brasil; Portugal; Holanda; Bélgica; Alemanha
  • Pote 2: Croácia; Marrocos; Colômbia; Uruguai; Suíça; Japão; Senegal; Irã; República da Coreia; Equador; Áustria; Austrália
  • Pote 3: Noruega; Panamá; Egito; Argélia; Escócia; Paraguai; Tunísia; Costa do Marfim; Uzbequistão; Catar; Arábia Saudita; África do Sul
  • Pote 4: Jordânia; Cabo Verde; Gana; Curaçau; Haiti; Nova Zelândia; vagas A, B, C e D da repescagem europeia; vagas 1 e 2 do Torneio Classificatório da FIFA.

Restrições Geográficas

As regras do sorteio visam evitar que seleções da mesma confederação se enfrentem na fase de grupos, sempre que possível. Por exemplo, o Brasil não poderá enfrentar outra seleção da Sul-Americana nesta fase, e a maioria dos grupos terá apenas uma seleção europeia, com um máximo de duas em alguns casos. 

Novo Formato da Competição

A principal mudança para a Copa de 2026 é o formato expandido. O torneio terá 48 seleções no total, resultando em 104 partidas (anteriormente eram 32 times e 64 jogos).

Serão 12 grupos de quatro seleções cada. As duas melhores equipes de cada grupo e as oito melhores terceiras colocadas avançarão para a fase eliminatória.

A competição terá uma fase de mata-mata com 5 etapas, começando pelas oitavas de final, que terão 32 times. 

