Diretoria do Ceará tenta manter elenco na Série B: 'não devemos ter nenhuma saída'

Em participação no Jogada 1º Tempo desta terça-feira (17), Lucas Drubscky, executivo de futebol do Ceará, afirmou que o Vovô não deve negociar nenhum atleta na reta final da janela de transferência, apesar das sondagens recentes, como no caso do meia Melk. Assim, mantém o nível técnico e as peças para a sequência da Série B de 2026.

O primeiro período de contratações, agora com a janela doméstica do futebol brasileiro, encerra na próxima sexta (27). Vale ressaltar que o intervalo permite apenas a negociação de atletas que atuam em torneios estaduais.