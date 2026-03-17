Diretoria do Ceará tenta manter elenco na Série B: 'não devemos ter nenhuma saída'
Lucas Drubscky ressaltou que a busca por contratações continua
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Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:23)
Em participação no Jogada 1º Tempo desta terça-feira (17), Lucas Drubscky, executivo de futebol do Ceará, afirmou que o Vovô não deve negociar nenhum atleta na reta final da janela de transferência, apesar das sondagens recentes, como no caso do meia Melk. Assim, mantém o nível técnico e as peças para a sequência da Série B de 2026.
O primeiro período de contratações, agora com a janela doméstica do futebol brasileiro, encerra na próxima sexta (27). Vale ressaltar que o intervalo permite apenas a negociação de atletas que atuam em torneios estaduais.
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