Manchester City x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do duelo decisivo da Champions

Manchester City e Real Madrid voltam a se enfrentar nesta terça-feira (17), às 17h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, na Inglaterra, pelo jogo de volta das oitavas de final da UEFA Champions League. O confronto promete fortes emoções. Após vencer por 3 a 0 no jogo de ida, o time espanhol chega com ampla vantagem e pode até perder por dois gols de diferença que ainda assim garante vaga nas quartas de final. Já os ingleses precisam de uma vitória por quatro gols para avançar diretamente.

Onde assistir Manchester City x Real Madrid

A partida terá transmissão ao vivo no SBT e na HBO MAX.

Momento das equipes

O Manchester City entra pressionado, não apenas pelo resultado da ida, mas também por oscilações recentes na temporada. A equipe comandada por Pep Guardiola aposta na força ofensiva, liderada por Erling Haaland, para tentar uma virada histórica diante de sua torcida.

Do outro lado, o Real Madrid vive cenário confortável. Embalado pela vitória no primeiro confronto , o time espanhol deve adotar uma postura mais estratégica, explorando contra-ataques, principalmente com Vinícius Júnior.

Prováveis escalações

Manchester City

Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi e Aït-Nouri; Rodri, O’Reilly e Bernardo Silva; Cherki, Haaland e Doku.

Técnico: Pep Guardiola.



Real Madrid

Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Camavinga; Brahim Díaz, Arda Güler e Vinícius Júnior.

Técnico: Álvaro Arbeloa.

O que está em jogo

Além da vaga nas quartas de final, o duelo reforça uma rivalidade recente que se tornou uma das mais marcantes da Champions League. Esta é mais uma temporada consecutiva em que os gigantes europeus se encontram em fases decisivas do torneio.

Para o City, é a chance de protagonizar uma virada histórica. Para o Real Madrid, a oportunidade de confirmar mais uma classificação em sua competição favorita.