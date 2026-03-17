Executivo do Ceará projeta mais reforços para Série B: 'pode ter sim'

Em participação no Jogada 1º Tempo desta terça-feira (17), Lucas Drubscky, executivo de futebol do Ceará, afirmou que o clube segue em busca de reforços e pode anunciar mais contratações até o fim da janela doméstica do futebol brasileiro, que encerra na próxima sexta (27). Vale ressaltar que o período permite apenas a negociação de atletas que atuam em torneios estaduais.

A procura tem foco na Série B. A estreia na competição será sábado (21), quando enfrenta o São Bernardo-SP, às 16h, na Arena Castelão, na 1ª rodada.