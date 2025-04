Pedro Raul dependência? Elenco do Ceará é suficiente para Série A? Jogada do Vozão #13

Um dos destaques do Ceará na temporada, Pedro Raul chama atenção com 9 gols em 11 jogos com a camisa alvinegra. A boa fase do centroavante abre a discussão das alternativas que Léo Condé tem escolhido para sua equipe. O episódio, que tem apresentação de Samuel Conrado e participações de João Bandeira Neto e Daniel Farias, destaca o elenco do Vovô para a Série A.

O episódio do Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira no Youtube do Jogada SVM e, às 20h30, na tela da TV Diário. Aos domingos, pela manhã, o bate-papo entra na programação da Verdinha FM.

ASSISTA O EPISÓDIO