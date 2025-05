Tinga fala sobre virada de chave do Fortaleza e projeta duelo contra o Bucaramanga 'É uma decisão'

O lateral Tinga do Fortaleza, em coletiva nesta terça-feira (12), falou sobre seu décimo ano vestindo a camisa tricolor e do momento atual vivido pela equipe. Segundo o defensor, os jogadores reconhecem que, apesar das duas vitórias nos últimos dois jogos, podem melhorar e garantir a classificação para a próxima fase já neste jogo contra o Bucaramanga, às 21h30, na Arena Castelão.

Estou muito feliz, são 10 anos praticamente e fico a cada jogo com frio na barriga. Cada jogo é mais importante e eu sempre foco nisso. Principalmente amanhã, é um momento muito bom que a gente está vivendo no ano e durante todas essas temporadas. Eu acho que essa classificação vai ser muito comemorada não por nós, jogadores, mas para a torcida também, que merece muito. Não é fácil chegar numa Libertadores, Campeonato Brasileiro e ficar entre os quatro novamente foi tão difícil e tão disputado. Caso conseguimos passar de fase, vai ser muito comemorado mas temos um jogo difícil e sabemos da dificuldade que vai ser. Tinga Lateral do Fortaleza

DUELO CONTRA O BUCARAMNGA

A partida entre os times é tida como chave da rodada do grupo E. Com a vitória nesta terça-feira, o Fortaleza garante sua classificação para próxima fase. O Leão ocupa a 2ª posição do grupo com 7 pontos. Já o Bucaramanga, é o 3° na tabela com 5 pontos.

O confronto terá a transmissão do YouTube do Jogada e da rádio da Verdinha 92.5 com estreia na narração de Brenno Rebouças, com comentários de Wilton Bezerra e reportagem de Fernanda Alves.

VIRADA DE CHAVE

Tendo vencido as duas últimas partidas, goleando Colo-Colo pela Libertadores e Juventude pelo Campeonato Brasileiro, Tinga, ainda assim, ressaltou que o time pode melhorar. Entretanto, mais que resultados, o ídolo do Leão falou que a performance dos jogos por parte da equipe tem que fazer o torcedor se sentir orgulhoso.

'É um momento para comemorar e acho que esse ano a torcida do Fortaleza não comemorou tanto. A gente sabe e nos cobra muito, não é só vencer é dar alegria ao nosso torcedor e jogar bem também. Estamos vindo de uma sequência muito boa mas são só apenas dois jogos, não vai mudar nossa vida. Precisamos de mais, de uma sequência maior e estamos nos cobrando para isso. É uma decisão amanhã.', finalizou o ídolo do Leão.

* Sob supervisão de Vladimir Marques