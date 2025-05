CBF confirma mudança de Maracanã x Internacional para o Orlando Scarpelli, em Florianópolis

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta segunda-feira (12) a mudança do local da partida entre Maracanã e Internacional, válida pela terceira fase da Copa do Brasil. O confronto, que estava inicialmente agendado para o Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), será realizado no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), às 19 horas.

A alteração ocorreu a pedido do Maracanã, que recebeu uma proposta de cerca de R$ 300 mil para vender o mando de campo. Além da compensação financeira, o acordo prevê que o Internacional arque com os custos de viagem e alimentação da delegação cearense.

O Orlando Scarpelli, estádio do Figueirense, possui capacidade para 19.584 torcedores, número semelhante ao do Presidente Vargas. No entanto, a diretoria do Maracanã avaliou que o público em Fortaleza seria reduzido, o que poderia gerar prejuízo. Em contrapartida, o clube aposta em maior presença de torcedores colorados em Santa Catarina, onde há significativa comunidade gaúcha.

No jogo de ida, disputado no Beira-Rio, o Maracanã foi derrotado por 1 a 0 e precisa reverter a desvantagem para seguir na competição.