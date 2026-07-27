Apresentado pelo Fortaleza, Nathan Fogaça mira acesso à Série B e fala sobre concorrência

Jogador de 27 anos vive expectativa por atuar diante da torcida

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
27 de Julho de 2026 - 21:30 (Atualizado às 21:35)
capa da noticia
Legenda: Fogaça, novo jogador do Fortaleza.
Foto: Victor Alves/Fortaleza EC

Novo contratado do Fortaleza, Nathan Fogaça já estreou com a camisa Tricolor no duelo contra o Vila Nova. O jogador vive a expectativa de atuar diante da torcida, na Arena Castelão. Apresentado nesta segunda-feira (27), no Pici, ele falou sobre o foco em conquistar o acesso e disputa por posição no ataque com Miritello e Lucas Emanoel. 

"A gente sabe que a Série B é bem difícil, todos os jogos são competitivos. Claro que a gente quer ganhar sempre todos os jogos, buscar sempre o primeiro lugar. Vamos continuar buscando isso, dando o nosso máximo. Mas jogo a jogo, partida a partida. Pensando sempre no próximo adversário, com tranquilidade e com calma. E a equipe vai continuar crescendo para que a gente possa somar os pontos", afirmou o jogador.

"Acho que a disputa (na posição) é sadia. Eu venho para contribuir com o clube. O principal é o clube. O jogador faz parte do crescimento do clube. O principal objetivo é subir o Fortaleza. Venho com essa ambição, com esse objetivo", finalizou.

O Tricolor do Pici volta a campo nesta terça-feira (28), quando recebe o Botafogo-SP para mais uma rodada da Série B. A partida terá início às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

Veja também

Imagem da notícia: Entenda os motivos do Fortaleza para contratar Paulo Autuori
Opinião

Entenda os motivos do Fortaleza para contratar Paulo Autuori
Imagem da notícia: Fortaleza tem 2ª menor média de público na Série B no século
Jogada

Fortaleza tem 2ª menor média de público na Série B no século

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/futebol Esportes/fortaleza esporte clube

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Técnico do Ferroviário expõe atrasos salariais e reuniões são marcadas para traçar rumos
Jogada

Técnico do Ferroviário expõe atrasos salariais e reuniões são marcadas para traçar rumos

Nuno Pereira afirmou que os problemas se arrastam há vários meses e dirigentes da associação vão cobrar gestores da SAF

Brenno Rebouças

Há 16 minutos

Imagem da notícia Apresentado pelo Fortaleza, Nathan Fogaça mira acesso à Série B e fala sobre concorrência
Jogada

Apresentado pelo Fortaleza, Nathan Fogaça mira acesso à Série B e fala sobre concorrência

Jogador de 27 anos vive expectativa por atuar diante da torcida

Crisneive Silveira

Há 39 minutos

Imagem da notícia Polícia indicia chefe de arbitragem no Ceará por importunação e assédio sexual
Jogada

Polícia indicia chefe de arbitragem no Ceará por importunação e assédio sexual

O inquérito da Polícia Civil iniciou há menos de duas semanas, após denúncias feitas por quatro árbitras contra Paulo Silvio dos Santos

André Almeida

Brenno Rebouças

 e 

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Fortaleza tem 2ª menor média de público na Série B no século
Jogada

Fortaleza tem 2ª menor média de público na Série B no século

O Leão registrou 9.705 torcedores pagantes no 1º turno, marca maior do que somente uma das outras participações do clube na competição

Redação

Imagem da notícia Recurso de Robinho para levar condenação por estupro ao STF é negado por ministro do STJ
Jogada

Recurso de Robinho para levar condenação por estupro ao STF é negado por ministro do STJ

Defesa do ex-jogador buscou novamente levar análise da condenação, efetivada na Itália, ao Supremo Tribunal Federal.

Redação

Imagem da notícia Fifa inicia cadastro de interessados em atuar como voluntários na Copa do Mundo Feminina de 2027
Jogada

Fifa inicia cadastro de interessados em atuar como voluntários na Copa do Mundo Feminina de 2027

Entidade vai selecionar cerca de seis mil voluntários para atuar na organização do Mundial; Fortaleza está entre as cidades-sede do torneio

Liuê Góis