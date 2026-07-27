Apresentado pelo Fortaleza, Nathan Fogaça mira acesso à Série B e fala sobre concorrência

Novo contratado do Fortaleza, Nathan Fogaça já estreou com a camisa Tricolor no duelo contra o Vila Nova. O jogador vive a expectativa de atuar diante da torcida, na Arena Castelão. Apresentado nesta segunda-feira (27), no Pici, ele falou sobre o foco em conquistar o acesso e disputa por posição no ataque com Miritello e Lucas Emanoel.

"A gente sabe que a Série B é bem difícil, todos os jogos são competitivos. Claro que a gente quer ganhar sempre todos os jogos, buscar sempre o primeiro lugar. Vamos continuar buscando isso, dando o nosso máximo. Mas jogo a jogo, partida a partida. Pensando sempre no próximo adversário, com tranquilidade e com calma. E a equipe vai continuar crescendo para que a gente possa somar os pontos", afirmou o jogador.

"Acho que a disputa (na posição) é sadia. Eu venho para contribuir com o clube. O principal é o clube. O jogador faz parte do crescimento do clube. O principal objetivo é subir o Fortaleza. Venho com essa ambição, com esse objetivo", finalizou.

O Tricolor do Pici volta a campo nesta terça-feira (28), quando recebe o Botafogo-SP para mais uma rodada da Série B. A partida terá início às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.