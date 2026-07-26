Ônibus do Ceará bate em muro do estádio do Junco em jogo do Cearense Sub-20

O ônibus do Ceará Sporting Club causou um incidente no estádio do Junco, em Sobral, neste domingo (26). O veículo, que transportava a delegação alvinegra para a partida contra o Vila Real pelo Campeonato Cearense Sub-20, se chocou com um muro e causou o desabamento da estrutura.

Apesar do dano material, o Diário do Nordeste apurou que o impacto não gerou feridos. A expectativa é que a organização da praça esportiva acione a equipe para os trâmites administrativos pelo ocorrido. Vale ressaltar que o transporte ficou com uma avaria na parte externa e requer manutenção.

Legenda: O impacto do ônibus derrubou parte do muro do estádio do Junco Foto: reprodução

A situação não causou nenhuma inviabilização da partida. Em campo, o Vovô venceu por 2 a 0, com gols de Ronald, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. Com a vantagem, o time se prepara para o duelo de volta, no domingo (2), às 15h (de Brasília), na Cidade Vozão, em Itaitinga.