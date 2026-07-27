Floresta fica no empate com o Maringá e segue na briga pelo G-8 da Série C

O Floresta enfrentou o Maringá em jogo da 15ª rodada da Série C do Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Leston Júnior empatou com o adversário em 1 a 1. Rafinha marcou no segundo tempo da partida realizada no Estádio Presidente Vargas nesta segunda-feira (27). Ronald Camarão deixou tudo igual nos acréscimos.

Depois de um primeiro tempo sem gols, o Lobo da Vila tomou mais a iniciativa no ataque na última etapa. Não demorou para abrir o placar. Derley levantou a bola na área, passou por todo mundo e chegou nos pés de Rafinha, que chutou forte e balançou as redes adversárias aos 22 minutos do segundo tempo.

Nos acréscimos, de longe, Ronald Camarão chutou forte. A bola desviou e tirou qualquer chance de defesa do goleiro. Assim, ficou decretado o empate.

Com o resultado, o clube cearense caiu para o 11º lugar na tabela, com 21 pontos somados, mas segue na luta para ficar entre os oito primeiros, zona de classificação para a segunda fase da competição.

O próximo desafio será fora de casa, somente no dia 9 de agosto, domingo. A partida contra o Ypiranga-RS vai ocorrer no Colosso da Lagoa, a partir das 16h (de Brasília).