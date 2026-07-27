Fortaleza tem 2ª menor média de público na Série B no século

O Fortaleza registrou média de público de 9.705 torcedores pagantes no 1º turno da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Reflexo do distanciamento da torcida tricolor nesta temporada, o número até aqui representa a 2ª menor marca do clube na competição no século XXI.

Nas oito participações do Leão na 2ª divisão desde 2001, somente em uma outra o clube registrou média de menos de 10 mil pagantes: em 2001, quando atuou no estádio Presidente Vargas (PV) por conta da reforma da Arena Castelão. Na ocasião, foram 9.568 pagantes na temporada.

Legenda: O Fortaleza tem uma média de público baixa na temporada de 2026 Foto: divulgação / SVM

A melhor média de público do Fortaleza na Série B neste século foi em 2018, quando conquistou o acesso e o título nacional da competição, marca história para o Estado. Na época, a campanha levou 28.702 pagantes por jogo. A estatística é do pesquisador cearense João Ricardo de Oliveira.

Mesmo assim, é 2º em 2026

Apesar disso, em 2026, o Fortaleza soma a 2ª melhor média de público da atual Série B. O líder é o Sport, com 10.755 pagantes, enquanto o Ceará é o 3º, com 8.741.

Legenda: A torcida do Fortaleza esteve menos presente nos estádios em 2026 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Protesto da torcida

Nas redes sociais, o público nos jogos do Fortaleza em 2026 é alvo de debates. Apesar do time ser o atual campeão cearense e vice-campeão da Copa do Nordeste, se classificando às oitavas de final da Copa do Brasil e presente no G-6 da Série B, na zona de classificação, o torcedor segue distante.

Na briga pelo acesso, o Leão é justamente o 6º colocado, com 31 pontos. O próximo compromisso é na terça-feira (28), às 21h35, na Arena Castelão, contra o Botafogo-SP, pela 21ª rodada, e a equipe divulgou uma parcial de ingressos de apenas 3.819 pagantes, menor que a própria média no torneio.

O duelo é o primeiro após a demissão de Thiago Carpini, que era alvo de críticas da arquibancada. Para a vaga, o Paulo Autuori foi anunciado como novo treinador para sequência da Série B de 2026.