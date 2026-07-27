Série C do Cearense começa com empate no Junco e triunfo do Calouros do Ar

A Série C do Campeonato Cearense teve início neste fim de semana com os primeiros jogos da competição. Ao todo, sete equipes disputam o torneio em busca de duas vagas na Série B estadual. A primeira rodada será complementada nesta segunda-feira (27).

Empate no Junco

No sábado (25), Vila Real e Limoeiro empataram por 0 a 0, no Estádio do Junco. O principal destaque da partida foi o goleiro Josué, do Limoeiro, que fez grandes defesas e garantiu o empate para a equipe do Vale do Jaguaribe.

Calouros do Ar estreia com vitória

No domingo (26), Calouros do Ar e Palmácia se enfrentaram no Estádio Raimundão, em Caucaia. O lateral Thalison marcou o único gol da partida ao aproveitar uma bola dentro da área e garantiu a vitória do Tricolor por 1 a 0.

Rodada termina nesta segunda

A primeira rodada será encerrada nesta segunda-feira (27). Acopiara e Pacatuba se enfrentam às 19h, no Estádio Morenão, em Iguatu, fechando a abertura da Série C do Campeonato Cearense.