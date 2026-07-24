Paulo Autuori é o novo técnico do Fortaleza

O Fortaleza anunciou a contratação de Paulo Autuori para ser o novo técnico do clube, um dia após a demissão de Thiago Carpini. O novo comandante do Leão tem vínculo até o fim de 2026 e chegará na terça-feira (28) para iniciar os trabalhos.

Veterano e com vasto currículo, Autuori chega ao Tricolor com 69 anos e dois profissionais no seu staff: o técnico adjunto Bernardo Franco e o preparador físico Fábio Eiras. Estava sem clube desde março, quando foi demitido do Sporting Cristal-PER.

Entre os grandes títulos nacionais do novo treinador tricolor estão a Copa Libertadores da América de 1997, pelo Cruzeiro; a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2005, pelo São Paulo; O título do Brasileiro de 1995, pelo Botafogo. No exterior, foi campeão peruano pelo Sporting Cristal e Alianza Lima, duas vezes campeão da Copa do Emir do Catar pelo Al-Rayyan, e da Superliga da Colômbia pelo Atlético Nacional. Também teve a experiência de treinar a seleção peruana.

O técnico adjunto Bernardo Franco já trabalhou como treinador do Cuiabá, Brusque-SC, Botafogo-PB e no Barra-SC. Além de ter sido auxiliar técnico de Paulo Autuori no Athletico Paranaense e de Antônio Oliveira no Coritiba e no Corinthians.