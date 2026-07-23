Fortaleza anuncia saída do técnico Thiago Carpini

Ao todo, foram 42 jogos

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
23 de Julho de 2026 - 16:12 (Atualizado às 16:17)
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Legenda: Thiago Carpini, ex-técnico do Fortaleza
Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Thiago Carpini não é mais técnico do Fortaleza. O clube anunciou o desligamento do técnico nesta quinta-feira (23) em nota publicada no site oficial. 

O treinador foi campeão do Campeonato Cearense com o Leão do Pici de forma invicta e foi finalista da Copa do Nordeste. Também deixam o clube os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero. 

Ao todo, foram 42 jogos com 22 vitórias, 11 empates e nove derrotas no comando do Tricolor. O Fortaleza está na quinta posição na tabela da Série B, com 31 pontos somados.

O próximo jogo do Leão será na terça-feira (28), às 21h35 (de Brasília), na Arena Castelão. A equipe vai enfrentar o Botafogo-SP.

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