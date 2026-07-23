Thiago Carpini se pronuncia após demissão do Fortaleza: 'Levarei comigo as vitórias'

Thiago Carpini se manifestou sobre sua saída do Fortaleza. O treinador foi desligado do clube nesta quinta-feira (23). Em nota, o profissional agradeceu o tempo em que defendeu as cores do clube. Com o Leão, conquistou o título de Campeonato Cearense e chegou até a final da Copa do Nordeste. Também deixam o clube os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero.

CONFIRA A NOTA:

"Hoje encerro um ciclo no Fortaleza. Quero agradecer à diretoria pela oportunidade de representar um clube tão grande, aos atletas pela dedicação diária, a todos os profissionais do staff pelo trabalho e parceria, e ao torcedor, que sempre esteve presente nos momentos mais importantes.

Levarei comigo, com muito orgulho, as vitórias, a conquista do Campeonato Cearense, as classificações na Copa do Brasil e a boa campanha na Copa do Nordeste. Foram momentos construídos com muito trabalho, entrega e união.

Desejo ao Fortaleza um excelente prosseguimento de temporada, com muitas conquistas e sucesso nos desafios que virão. Muito obrigado por tudo."

O Fortaleza está na quinta posição na tabela da Série B, com 31 pontos somados. Ao todo, foram 43 jogos com 22 vitórias, 11 empates e nove derrotas no comando do Tricolor. O próximo jogo do Leão será na terça-feira (28), às 21h35 (de Brasília), na Arena Castelão. A equipe vai enfrentar o Botafogo-SP.