Thiago Carpini deixa Fortaleza com título, finais e time no G6

O Fortaleza anunciou na tarde dessa quinta-feira (27) a saída do técnico Thiago Carpini e de sua comissão técnica. Sob o comando da equipe, o técnico tem 42 jogos, 22 vitórias, 11 empates e 9 derrotas.

CHEGADA AO TRICOLOR

Thiago Carpini foi anunciado em 11 de dezembro de 2025 pelo Fortaleza, ainda pela gestão de Marcelo Paz, 5 dias após o rebaixamento do clube para Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico cedeu entrevista em sua chegada no aeroporto, ressaltando o tamanho do desafio:

"É mais uma oportunidade na minha carreira, de estar à frente de um projeto tão grandioso como esse. Sabemos que o momento é complicado, com rebaixamento depois de tantas campanhas históricas, final de Sula, títulos regionais. A gente espera fazer parte de um processo de reconstrução", afirmou o técnico.

Legenda: Carpini é recebido no Aeroporto de Fortaleza. Foto: Marta Negreiros / SVM

CAMPEÃO, FINALISTA E G6

O técnico enfrentou mudanças constantes em seus primeiros meses sob o comando do Leão, incluindo a saída do próprio ex-CEO do clube, Marcelo Paz. Além disso, jogadores considerados titulares como Adam Bareiro, Breno Lopes, Moisés, Bruno Pacheco, Martínez, Deyverson e Lucero, saíram ao longo da disputa pelo Campeonato Cearense. Ainda assim, o clube sagrou-se campeão cearense de forma invicta.

Pela Copa do Nordeste, o clube chegou a disputar a sua 4° final na competição, mas perdeu para o Vitória-BA em um placar agregado de 4 a 2. Pela Série B, foram 19 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, deixando o clube na quinta colocação, dentro da zona de classificação para a disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Veja a nota oficial do clube:

O Fortaleza Esporte Clube comunica a saída do treinador Thiago Carpini do comando técnico da equipe.

Sob comando do treinador, o Tricolor de Aço conquistou o Campeonato Cearense 2026 de forma invicta.

Os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero também deixam o Clube.

O Leão do Pici agradece os serviços prestados e deseja sucesso para o treinador e sua comissão.