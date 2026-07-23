Thiago Carpini deixa Fortaleza com título, finais e time no G6

O técnico conquistou o Campeonato Cearense de forma invicta e foi finalista da Copa do Nordeste.

Escrito por Bruno Quintino bruno.martins@svm.com.br
23 de Julho de 2026 - 16:50 (Atualizado às 16:57)
capa da noticia
Legenda: Carpini deixa o Tricolor campeão cearense, finalista da Copa do Nordeste e dentro do G5 da Série B.
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou na tarde dessa quinta-feira (27) a saída do técnico Thiago Carpini e de sua comissão técnica. Sob o comando da equipe, o técnico tem 42 jogos, 22 vitórias, 11 empates e 9 derrotas.

CHEGADA AO TRICOLOR

Thiago Carpini foi anunciado em 11 de dezembro de 2025 pelo Fortaleza, ainda pela gestão de Marcelo Paz, 5 dias após o rebaixamento do clube para Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico cedeu entrevista em sua chegada no aeroporto, ressaltando o tamanho do desafio:

"É mais uma oportunidade na minha carreira, de estar à frente de um projeto tão grandioso como esse. Sabemos que o momento é complicado, com rebaixamento depois de tantas campanhas históricas, final de Sula, títulos regionais. A gente espera fazer parte de um processo de reconstrução", afirmou o técnico.

Carpini é recebido no Aeroporto de Fortaleza.
Legenda: Carpini é recebido no Aeroporto de Fortaleza.
Foto: Marta Negreiros / SVM

CAMPEÃO, FINALISTA E G6

O técnico enfrentou mudanças constantes em seus primeiros meses sob o comando do Leão, incluindo a saída do próprio ex-CEO do clube, Marcelo Paz. Além disso, jogadores considerados titulares como Adam Bareiro, Breno Lopes, Moisés, Bruno Pacheco, Martínez, Deyverson e Lucero, saíram ao longo da disputa pelo Campeonato Cearense. Ainda assim, o clube sagrou-se campeão cearense de forma invicta.

Pela Copa do Nordeste, o clube chegou a disputar a sua 4° final na competição, mas perdeu para o Vitória-BA em um placar agregado de 4 a 2. Pela Série B, foram 19 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, deixando o clube na quinta colocação, dentro da zona de classificação para a disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Veja a nota oficial do clube:

O Fortaleza Esporte Clube comunica a saída do treinador Thiago Carpini do comando técnico da equipe.

Sob comando do treinador, o Tricolor de Aço conquistou o Campeonato Cearense 2026 de forma invicta.

Os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero também deixam o Clube.

O Leão do Pici agradece os serviços prestados e deseja sucesso para o treinador e sua comissão.

 

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/futebol Esportes/fortaleza esporte clube

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Thiago Carpini se pronuncia após demissão do Fortaleza: 'Levarei comigo as vitórias'
Jogada

Thiago Carpini se pronuncia após demissão do Fortaleza: 'Levarei comigo as vitórias'

Treinador chegou ao clube após saída de Martín Palermo, na reta final de 2025

Crisneive Silveira

Há 5 minutos

Imagem da notícia Thiago Carpini deixa Fortaleza com título, finais e time no G6
Jogada

Thiago Carpini deixa Fortaleza com título, finais e time no G6

O técnico conquistou o Campeonato Cearense de forma invicta e foi finalista da Copa do Nordeste.

Bruno Quintino

Há 16 minutos

Imagem da notícia Fortaleza anuncia saída do técnico Thiago Carpini
Jogada

Fortaleza anuncia saída do técnico Thiago Carpini

Ao todo, foram 42 jogos no comando do Leão

Crisneive Silveira

 e 

Brenno Rebouças

Há 54 minutos

Imagem da notícia Ceará anuncia fim de contrato com Bruno Ferreira
Jogada

Ceará anuncia fim de contrato com Bruno Ferreira

Goleiro representou o Alvinegro em 97 partidas oficiais e sofreu 96 gols.

Bruno Quintino

Há 1 hora

Imagem da notícia Maldini revela tentativa de contratar Ancelotti para a Itália após Copa do Mundo
Jogada

Maldini revela tentativa de contratar Ancelotti para a Itália após Copa do Mundo

Segundo Maldini, a estratégia da federação italiana era buscar nomes de maior peso no futebol mundial

Redação

Imagem da notícia Messi e Cristiano Ronaldo são rivais no Cearense Sub-14
Jogada

Messi e Cristiano Ronaldo são rivais no Cearense Sub-14

Os jovens estão nas bases de Ceará e Fortaleza, respectivamente

Alexandre Mota