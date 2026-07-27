Polícia indicia chefe de arbitragem no Ceará por importunação e assédio sexual

O inquérito da Polícia Civil iniciou há menos de duas semanas, após denúncias feitas por quatro árbitras contra Paulo Silvio dos Santos

Escrito por André Almeida , Brenno Rebouças e Crisneive Silveira
27 de Julho de 2026 - 17:25 (Atualizado às 18:03)
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Legenda: Paulo Silvio, presidente licenciado da Comissão de Arbitragem da FCF.
Foto: Lucas Emanuel/FCF

O presidente licenciado da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF), Paulo Silvio dos Santos, foi indiciado por importunação sexual e assédio sexual, após a conclusão do inquérito aberto pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), no último dia 14, para investigar denúncias feitas por quatro árbitras contra o dirigente.

A investigação começou após a realização de um Boletim de Ocorrência (B.O.), feito pelas árbitras na 1ª Delegacia de Polícia Civil da Defesa da Mulher, em Fortaleza. O indiciamento não incluiu o crime de estupro, que fez parte das denúncias feitas por uma das profissionais contra o chefe da arbitragem.

Agora, o caso foi encaminhado ao Poder Judiciário, onde será distribuído a uma vara criminal. Em seguida, o Ministério Público analisa as provas produzidas pela investigação e decide se oferece denúncia contra o investigado, solicita novas diligências ou pede o arquivamento do inquérito. Se a denúncia for recebida pelo juiz, tem início a ação penal, com a citação do acusado para apresentar defesa, produção de provas, oitivas de testemunhas e interrogatório, até que seja proferida a sentença.

Em contato com o Diário do Nordeste, Paulo Silvio informou que ainda não foi notificado sobre o indiciamento.

VEJA A NOTA:

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que concluiu o inquérito policial instaurado para apurar denúncias de importunação sexual e assédio sexual supostamente praticados contra árbitras de futebol no Estado do Ceará. Após a realização das diligências investigativas e a análise dos elementos colhidos ao longo da apuração, o investigado, de 55 anos, foi indiciado pelos crimes de importunação sexual e assédio sexual. O procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário para as providências cabíveis."

AÇÕES DESDE 2018

De acordo com as mulheres, as ações intimidatórias teriam ocorrido desde 2018. O Diário do Nordeste teve acesso aos relatos prestados à Polícia Civil em Boletim de Ocorrência (BO) e também à FCF. 

FCF CRIA COMISSÃO PARA APURAR DENÚNCIAS

Com as denúncias de assédio sexual e estupro feitas por 4 árbitras contra o presidente licenciado da Comissão de Arbitragem, Paulo Silvio, a FCF instaurou um procedimento interno de apuração. 

Um canal de comunicação foi criado para que novas denúncias possam ser registradas, caso outras pessoas se sintam à vontade para fazê-las. O e-mail sindicancia@futebolcearense.com.br é o endereço eletrônico para receber mais relatos, caso hajam.

ÁRBITRAS RELATAM ROTINA DE ASSÉDIOS

As denúncias feitas por um grupo de árbitras contra o presidente licenciado da Comissão de Arbitragem da FCF fariam parte de uma rotina de frequentes episódios de assédios. É o que relatam as denunciantes, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, descrevendo os hábitos do dirigente.

INTIMIDAÇÃO

Paulo Silvio dos Santos tentou intimidar árbitros para que não o contrariassem, no início deste ano. A ameaça foi feita pelo dirigente em reunião com o quadro de árbitros cearenses, realizada no dia 22 de junho, no Cuca do Pici, em Fortaleza.

O Diário do Nordeste obteve áudios que registraram o encontro. A reunião extraoficial foi organizada pelo próprio Paulo Silvio e ocorreu em resposta a um protesto realizado por um grupo de árbitros junto a FCF, contestando a conduta da Comissão de Arbitragem. 

SINDICÂNCIA

O presidente em exercício da Federação Cearense de  Futebol (FCF), Mauro Carmélio Neto, deseja concluir os trabalhos de apuração interna sobre as denúncias em, no máximo, 20 dias. A ideia do presidente é tomar medidas cabíveis quanto ao caso antes mesmo que Paulo Silvio dos Santos conclua o período de licença do cargo, que é de 30 dias e se iniciou na terça-feira (15).

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