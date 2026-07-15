Chefe de arbitragem no Ceará é investigado por assédio e estupro após denúncia de 4 árbitras de futebol

Quatro árbitras do quadro da Federação Cearense de Futebol (FCF) acusam o presidente licenciado da Comissão de Arbitragem da entidade, Paulo Silvio dos Santos, de assédio sexual e estupro. As queixas foram registradas nessa terça-feira (14), na 1ª Delegacia de Polícia Civil da Defesa da Mulher, em Fortaleza, que recebeu os relatos e deu abertura à investigação criminal, informação confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Ceará. Uma das profissionais também solicitou medida protetiva contra Paulo Silvio.

De acordo com as mulheres, as ações intimidatórias teriam ocorrido desde 2018. O Diário do Nordeste teve acesso aos relatos prestados à Polícia Civil em Boletim de Ocorrência (BO) e também à FCF.

Relatos das árbitras

As árbitras relataram em BO que recebiam mensagens durante a noite com convites inoportunos para ir à casa do dirigente ou a festas em sua companhia. E que o comportamento mudava quando elas estavam em relacionamento com outras pessoas, o que incluía a perda de oportunidades de trabalho em escalas de jogos.

Uma das mulheres afirmou, no relato à Polícia Civil, que o dirigente teria insinuado que a árbitra teria o "caminho facilitado" se saísse com ele.

Já outra denunciante, que largou a profissão de árbitra em 2025, informou em BO que, durante uma foto oficial do curso de arbitragem, no dia 10 de janeiro de 2023, o chefe da comissão teria tocado em seus glúteos.

Além dos episódios de assédio moral e sexual, uma outra árbitra informa em BO que, no dia 11 de dezembro de 2023, durante uma confraternização entre os profissionais, o presidente da comissão de arbitragem tentado forçar relações sexuais sem consentimento, e após isso teria tocado em suas partes íntimas.

Legenda: Vítimas relataram o caso à Polícia Civil nessa terça-feira (14) Foto: Reprodução

Afastamento temporário

O Diário do Nordeste entrou em contato com o chefe da arbitragem, que respondeu por meio de nota.

"O Sr. Paulo Silvio nega, de forma veemente, as alegações que lhe são atribuídas e afirma que jamais praticou qualquer conduta de assédio sexual, importunação sexual, violência sexual ou qualquer outro ato ilícito. (...) As declarações divulgadas até o momento representam versões unilaterais apresentadas perante a autoridade policial, as quais serão devidamente analisadas no curso da investigação. A defesa confia que a apuração será conduzida com imparcialidade, observando-se o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e, sobretudo, a presunção de inocência, garantia constitucional que impede qualquer juízo antecipado de responsabilidade".

O dirigente solicitou afastamento temporário do cargo de presidente da Comissão de Arbitragem da FCF por 30 dias, nessa terça-feira (14). Após o período da licença, no entanto, Paulo Silvio já informou que não retornará ao cargo que exerceu durante nove anos na entidade.

Posicionamento da Federação

Por meio de nota, a Federação Cearense de Futebol informa que iniciou investigação interna nessa terça-feira (14). "(No) segundo dia útil após a reunião, foi oficialmente instaurado o Procedimento Interno de Apuração, com a constituição de uma comissão independente da Comissão de Arbitragem e do investigado, registrando-se a sindicância nº 01/2026. A presidência dos trabalhos será exercida por uma mulher, a quem caberá conduzir a apuração e coordenar as diligências necessárias".

"Outro ponto importante, é que o investigado havia requerido pedido de licença em momento anterior ao procedimento de apuração, em razão disso encontra-se licenciado do exercício das suas atividades pelo prazo de 30 dias, razão pela qual o pedido de afastamento apresentado pelas denunciantes fica, neste momento, prejudicado", acrescenta a nota.

A FCF disponibilizou o endereço eletrônico sindicancia@futebolcearense.com.br para o recebimento reservado de outras denúncias, relatos, documentos, informações ou comunicações sobre eventuais retaliações relacionadas ao caso.

"A Federação Cearense de Futebol reafirma que não tolera qualquer forma de assédio, violência, discriminação ou abuso de poder e que colaborará integralmente com as autoridades competentes, preservando o sigilo necessário, a dignidade das pessoas envolvidas e a regularidade das investigações", concluiu a nota.

Investigação da Polícia

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que "investiga denúncias de crimes contra a dignidade sexual". Segundo o texto, "os fatos foram noticiados, nessa terça-feira (14), por meio de Boletim de Ocorrência, e a investigação está a cargo da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, unidade que apura as circunstâncias narradas e realiza as diligências cabíveis".

Após o BO, a delegada Vanessa Hiluy Lobo Felicio Vasconcelos, da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, solicitou à Federação Cearense de Futebol, nessa terça-feira (14), a cópia integral da denúncia feita pelas árbitras contra o dirigente, e também informações se já houve outras denúncias no passado. Também pediu um detalhamento sobre as atribuições de Paulo Silvio durante os anos de 2022 e 2025.

A delegada também determinou a intimação ao presidente licenciado da Comissão de Arbitragem, para prestar interrogatório acerca dos fatos investigados.