32ª Corrida Unifor é lançada e abre inscrições para prova que homenageia os 300 anos de Fortaleza

32ª Corrida Unifor foi lançada nesta terça-feira (4), no Centro de Convivência Unifor (CCU). O evento integrou a programação da Acolhida Unifor e marcou a abertura das inscrições para a edição de 2026.



As provas de 5 km e 10 km serão realizadas no dia 6 de dezembro, no campus da Universidade de Fortaleza, instituição da Fundação Edson Queiroz. As baterias da Corrida PCD e da Corrida Kids ocorrerão no dia 5 de dezembro.



A expectativa da organização é receber cerca de 4.500 participantes, distribuídos entre as modalidades. Para a vice-reitora de Extensão da Unifor, Adriana Helena Moreira, a competição reforça o incentivo ao esporte, à saúde, à inclusão e à responsabilidade social.

As inscrições devem ser feitas no site www.unifor.br/corrida. No primeiro lote, o valor será de R$ 130 para o público geral e de R$ 110 para alunos, ex-alunos e funcionários da Unifor, assessorias esportivas e grupos de corrida. A inscrição para a Corrida Kids custará R$ 70.

Legenda: A Corrida Unifor foi lançada nesta terça-feira (4) e vai para sua 32ª edição Foto: Ares Soares

Incentivo

“A Corrida Unifor é realizada há 32 anos e representa o incentivo da Universidade ao esporte, à saúde e ao bem-estar da comunidade e da cidade. Nesta edição, teremos também a Corrida Kids e a Corrida PCD, fortalecendo a inclusão e incentivando crianças, jovens e atletas com deficiência a participarem desse movimento”, afirmou.



Adriana Helena também destacou as ações socioambientais previstas para a prova, com ampliação dos pontos de coleta de garrafas e copos utilizados durante o evento, além da participação de moradores da comunidade do entorno na realização da corrida.



“É uma corrida que tem como diferencial começar e terminar dentro de um campus arborizado, reunindo funcionários, professores, alunos, ex-alunos, moradores do entorno e participantes de outros estados. Será um momento de celebração, integrado também às comemorações dos 300 anos de Fortaleza”, completou.



O lançamento marcou a realização da inscrição número 1 pela embaixadora da corrida, Ana Louise Gadelha, jornalista egressa da Unifor e criadora de conteúdo digital.



“Estou muito feliz por fazer parte da corrida, principalmente porque será uma oportunidade de sair da zona de conforto e participar de um percurso diferente. Teremos uma parte dentro da Unifor, com o sombreamento do campus, e será especial retornar ao lugar onde estudei e encontrar pessoas que acompanham meu trabalho”, declarou.



A programação reunirá competidores, assessorias esportivas e representantes do setor de corridas de rua de Fortaleza. Além das provas de 5 km e 10 km, a edição contará com Corrida PCD e Corrida Kids.

Integração com os Jogos Universitários Brasileiros



Legenda: A expectativa é que a corrida receba cerca de 4.500 participantes, distribuídos entre as modalidades. Foto: Ares Soares

A Corrida Unifor 2026 integra os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário e pela Federação Universitária Cearense. A prova seguirá as regras técnicas da Confederação Brasileira de Atletismo e da Federação Cearense de Atletismo.

O presidente da Federação Cearense de Atletismo, Isaías Batista, ressaltou a tradição da prova e seu caráter participativo.

“A Corrida Unifor chega à 32ª edição envolvendo não apenas atletas de alto rendimento ou corredores amadores, mas também famílias. É uma prova que vai além da competição e fortalece a participação e a inclusão social por meio do esporte”, destacou. Segundo Isaías, a atuação da Federação contribui para garantir a qualidade técnica e a segurança dos participantes.

“A Federação Cearense de Atletismo participa para oferecer segurança aos atletas e contribuir para a realização de uma corrida com qualidade, homologada e alinhada às regras da Confederação Brasileira de Atletismo. É importante fazer parte da história desta prova tradicional”, afirmou.



Homenagem aos 300 anos de Fortaleza

A edição de 2026 prestará homenagem aos 300 anos de Fortaleza, celebrados ao longo de 2026. A referência estará presente na proposta da corrida, que valoriza a relação da Universidade com a cidade e leva as provas para uma região diferente do circuito tradicional da Beira-Mar.



O secretário do Esporte do Ceará, Rogério Pinheiro, destacou a importância da competição para o calendário esportivo da Capital.



“A Corrida Unifor é uma das mais tradicionais de Fortaleza e do Ceará. A prova sai do eixo da Beira-Mar, contempla outra região da cidade e reúne as modalidades de 5 km, 10 km, PCD e Kids. Esta edição também presta uma homenagem aos 300 anos de Fortaleza”, afirmou.



Mais detalhes das inscrições

Pessoas com 60 anos ou mais e atletas com deficiência inscritos nas provas de 5 km e 10 km terão desconto de 50% sobre o valor destinado ao público geral, conforme as condições estabelecidas no regulamento. A inscrição para a Corrida PCD será gratuita e realizada por meio das entidades convidadas.



Todos os atletas que concluírem regularmente seus percursos receberão medalha de participação. Os cinco primeiros colocados das categorias gerais masculina e feminina dos 5 km e dos 10 km receberão troféus e premiação em dinheiro.



Também serão entregues troféus aos três primeiros colocados das categorias Aluno Unifor, Ex-aluno Unifor, Funcionário da Unifor e JUBs.

