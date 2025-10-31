Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Jogada

Kits da 1ª Corrida 'Juntos por um Ceará Sem Fome' começam a ser entregues nesta terça (14)

A corrida será realizada no próximo sábado (18), na Vila do Mar, em Fortaleza

Redação 14 de Outubro de 2025
Duas mulheres correndo na avenida Beira Mar

Ceará

Faixa da Beira-Mar de Fortaleza será reservada para pedestres e esportistas; veja mudança

A via será parcialmente interditada, aos fins de semana, entre a Avenida Rui Barbosa e o Mercado dos Peixes, das 4h às 8h30

Gabriela Custódio 11 de Setembro de 2025

Jogada

Evento "Corra por Uma Causa" terá show de Zélia Duncan, em Fortaleza; veja como participar

Corrida será realizada no dia 5 de outubro

Redação 08 de Setembro de 2025
Mulher correndo na Avenida Beira Mar em Fortaleza, com prédios altos, palmeiras e movimento de pessoas ao fundo, em uma manhã ensolarada, ilustra guia de corrida para iniciantes em comemoração ao dia do Profissional de Educação Física

Opinião

Como começar a correr: confira guia para iniciantes no dia do Profissional de Educação Física

Para celebrar a data, a coluna conversou com um especialista sobre tênis ideal, ritmo, intensidade e cuidados para adotar o esporte

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 01 de Setembro de 2025
Pessoas correndo na ciclofaixa compartilhada da Beira-Mar de Fortaleza

Ceará

Após reclamação de corredores, secretário diz que não quer tirar assessorias da Beira-Mar de Fortaleza

Marcio Martins, titular da Regional 2, gravou um vídeo que tem circulado em grupos de aplicativos de mensagem após publicação de matéria do Diário do Nordeste

Gabriela Custódio 28 de Agosto de 2025
Corredoras na ciclofaixa compartilhada da Beira-Mar de Fortaleza

Ceará

Reordenamento da Beira-Mar inclui assessorias de corrida e Prefeitura quer sugerir outros espaços

Um ponto de discussão no uso da orla por corredores é o descumprimento das regras na ciclofaixa compartilhada com ciclistas

Gabriela Custódio 28 de Agosto de 2025
Foto mostra a orla urbana de Fortaleza, com prédios altos ao fundo e uma via exclusiva para pedestres e ciclistas. No centro, uma mulher corre pela calçada com desenho ondulado, enquanto outras pessoas caminham, andam de bicicleta e aproveitam o espaço público à beira-mar.

Ceará

Machismo, transfobia e gordofobia: PDF vazado traz mensagens ‘maldosas’ de membros de grupo de corrida

Treinador, triatleta e médicos faziam comentários sobre aparência de atletas amadores e profissionais de Fortaleza

Redação 16 de Julho de 2025
Idoso sorridente com barba branca, usando turbante preto e jaqueta de corrida nas cores verde, azul e branca, acenando na linha de chegada de uma maratona em Hong Kong, com logos de maratona ao fundo.

Jogada

Maratonista mais velho do mundo morre aos 114 anos em acidente de trânsito

Fauja Singh corria desde os 89 anos e encontrou no esporte a força para superar um luto pessoal

Redação 15 de Julho de 2025
corredores

Jogada

Corrida 21K Terra da Luz está com inscrições abertas; prova será em dezembro

Prova também terá percursos de 7km e 14km

Crisneive Silveira 01 de Julho de 2025
Homens e mulheres utilizam a Beira-Mar como ponto de treino de corrida em Fortaleza

Ceará

Evandro Leitão anuncia primeira maratona internacional de Fortaleza; saiba quando

Evento de corrida fará parte das comemorações dos 300 anos da capital

Redação 10 de Abril de 2025
1 2 3