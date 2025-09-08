Diário do Nordeste
Evento "Corra por Uma Causa" terá show de Zélia Duncan, em Fortaleza; veja como participar

Corrida será realizada no dia 5 de outubro

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:58)
Jogada
Legenda: "Corra por uma causa" tem show de Zélia Duncan.
Foto: Divulgação

Fortaleza recebe, pela segunda vez, o evento "Corra por uma Causa", com a cantora Zélia Duncan, que mescla esporte, cultura e solidariedade. A prova ocorre no dia 5 de outubro (domingo), no Aterrinho da Praia de Iracema, com o objetivo de arrecadar fundos e alimentos para combater a fome.

As inscrições vão até 10 de setembro, com valor de R$160 + 2 kg de alimento. Descontos: atletas PCDs e maiores de 60 anos têm 50% de desconto mediante apresentação de laudo.

O evento vai beneficiar o Pacto Contra a Fome, que busca erradicar a fome, promover alimentação adequada e reduzir desperdícios de forma estrutural. A meta é eliminar a fome até 2030 e garantir alimentação adequada a todos até 2040. Os participantes também poderão doar não perecíveis para o Ceará Sem Fome, programa do Governo do Estado.

Os participantes poderão escolher os seguintes percursos: caminhada de 3 km; corridas de 5 km e 10 km, com categorias feminina, masculina, não-binária e PCDs. O evento encerra com show de Zélia Duncan.

"O 'Corra por uma Causa' é uma oportunidade de contribuir por algo tão fundamental como a erradicação da fome. Fortaleza tem se tornado um destaque nas corridas de rua, no fomento ao turismo e na cultura, o que a torna o cenário ideal para este evento. Estamos otimistas que o público abrace essa causa tão importante”, afirmou a cantora.

Inscrições e informações

As inscrições podem ser feitas neste site: clique aqui.
1º lote: R$ 160 (+ taxa administrativa) + 2kg de alimentos não perecíveis. O segundo lote terá o valor de R$ 180.

Inscrições para assessorias e grupos: a cada 15 inscrições pagas, a organização oferece uma cortesia. Os atletas que utilizarem o cupom do grupo terão direito a um desconto de 10% (não acumulativo). 

Contato para informações: 
WhatsApp - 85 98177-0099
E-mail: contato@brbmktesportivo.com.br

