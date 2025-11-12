Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sua lombar implorou por socorro? O resgate chegou

Cerca de 30% a 50% dos corredores de rua ou na esteira relatam dor na lombar durante a atividade.

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
Ser Saúde
Mulher corredora apoia as mãos na lombar.
Legenda: Quase a metade dos corredores relata dor na lombar durante a prática esportiva.
Foto: Shutterstock/Prostock-studio.

Não basta "só" correr. Quem é adepto da corrida de rua ou mesmo na esteira sabe que deve combinar uma série de exercícios para garantir que o esporte seja praticado de modo seguro. Além disso, a performance também pode melhorar com o aquecimento certo, trabalhando especificamente os grupos musculares mais exigidos — e desgastados — durante a atividade.

Dito isso, um dos principais erros cometidos pelos iniciantes no esporte é não aquecer e fortalecer a lombar antes de começar a correr. Mesmo os "experts" na modalidade podem cometer essa falha. Tanto que, segundo o professor especialista Rômulo Veras, 30% a 50% dos corredores relatam dor na lombar em algum momento durante a prática.

Veja também

teaser image
Ceará

Faixa da Beira-Mar de Fortaleza será reservada para pedestres e esportistas; veja mudança

"Além de priorizar o fortalecimento da lombar, é importante trabalhar o fortalecimento do core [centro do corpo] de forma geral. Para a estabilização da coluna vertebral e a manutenção adequada da postura, prevenindo desconfortos musculares ", acrescenta o personal trainer Ricardo Barbosa.

Um core fragilizado, de acordo com Ricardo, gera sobrecarga desnecessária na coluna e pode elevar riscos de hérnias de disco e outros agravos.

Médico aponta uma hérnia de disco em uma representação de coluna vertebral.
Legenda: Um core fragilizado pode elevar o risco de hérnias de disco.
Foto: Shutterstock/sweet_tomato.

Principais causas de dor na lombar durante a corrida

As principais causas desse tipo de dor em corredores, são:

  • Fraqueza do core;
  • Postura inadequada;
  • Falta de mobilidade no quadril.

Corrigir esses pontos, além de evitar as dores nas costas, pode prevenir alguns tipos de lesão e melhorar a potência muscular durante a corrida, "contribuindo para uma postura mais equilibrada de todo o corpo", sintetiza Rômulo Veras.

Homem branco e loiro, vestido com regata azul e short preto, faz o exercício superman no gramado.
Legenda: Fortalecer o core é uma das melhores formas de evitar dores na lombar durante a corrida.
Foto: Shutterstock/Maridav.

Exercícios para fortalecer a lombar em casa e evitar dor nas costas ao correr

Ponte de glúteos

Deite de costas, joelhos flexionados e eleve o quadril contraindo os glúteos.

Repetições: 3x15.
Fortalece glúteos e lombar.

Superman

De barriga para baixo, eleve braços e pernas ao mesmo tempo.

Repetições: 3x15.
Trabalha paravertebrais e estabilidade lombar.

Clamshell (concha)

De lado, joelhos flexionados, abra o joelho superior mantendo os pés juntos.

Repetições: 3x20 por lado.
Fortalece glúteo médio e melhora o controle pélvico.

Prancha lateral

Apoie o antebraço e mantenha o corpo alinhado.

Repetições: 3x30 segundos por lado.
Estabiliza o core e protege a lombar.

Prancha frontal

Deite-se de barriga para baixo e apoie os antebraços no chão, com o corpo alinhado.

Repetições: 3x30 segundos por lado.
Estabiliza o core e protege a lombar.

Também são indicados outros exercícios isométricos, como extensão de tronco, abdominal supra e infra e as variações de pallof press.

Veja também

teaser image
Carol Melo

Como começar a correr: confira guia para iniciantes no dia do Profissional de Educação Física

Dicas extras

  • Faça todos esses exercícios de 2x a 3x por semana;
  • Priorize a execução correta;
  • Combine com corrida leve ou treino técnico.

A imagem mostra apenas as pernas de corredores de rua.
Legenda: Correr na rua exige uma técnica ainda mais aprimorada.
Foto: Shutterstock/Pavel1964.

Tem diferença entre correr na rua e correr na esteira?

Embora as duas modalidades sejam muito parecidas, há algumas diferenças importantes. 

Segundo Ricardo Barbosa, a primeira opção garante um ambiente seguro, sem adversidades, com possibilidade de ritmar e alterar a intensidade do treino controlando as variáveis específicas do treinamento da corrida, como frequência cardíaca, velocidade e inclinação. "É uma ótima opção para quem está iniciando na modalidade, com total controle das variáveis e menor risco de gerar impactos", orienta o profissional.

Pés caminham em esteira.
Legenda: Correr na esteira é a melhor opção para corredores iniciantes por promover um ambiente controlável.
Foto: Shutterstock/Dmitro Pravda.

Mas, correr na rua também tem suas vantagens. "O ambiente variado torna o treino mais dinâmico, estimulante e motivador. O fator clima tem total interferência positiva ou negativa, de acordo com o objetivo do praticante. A intensidade do treino pode ser alterada de acordo com o terreno plano ou inclinado [ladeira]", cita Ricardo.

Em relação aos impactos, o personal ressalta que o corredor de rua precisa de uma capacidade técnica aprimorada para transformar a força de reação ao toque no solo em impulso para a passada. "A eficiência do gesto motor e a qualidade técnica estão relacionadas diretamente aos tipos de piso, terreno ou máquina em que o atleta se disponha a treinar", completou.

Assuntos Relacionados
Mulher corredora apoia as mãos na lombar.
Ser Saúde

Sua lombar implorou por socorro? O resgate chegou

Cerca de 30% a 50% dos corredores de rua ou na esteira relatam dor na lombar durante a atividade.

Luana Severo
Há 23 minutos
Foto da fachada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Ser Saúde

Suplementos de duas marcas são proibidos pela Anvisa; veja lista

A falta de licença para a produção motivou o recolhimento dos produtos.

Redação
12 de Novembro de 2025
Atleta faz exercício de mobilidade do quadril ao ar livre.
Ser Saúde

Mobilidade de quadril para corrida: exercícios essenciais pré-treino

Trabalhar a mobilidade melhora a amplitude articular e a eficiência do movimento.

Luana Severo
11 de Novembro de 2025
Pessoa analisando batimentos cardíacos por meio do celular e do relógio esportivo.
Ser Saúde

Exercícios de tiro e HIIT para aumentar o VO2 máximo disponível no app de saúde

VO2 máximo é a medida padrão de capacidade aeróbica e indica como está condicionamento físico.

Mylena Gadelha
11 de Novembro de 2025
foto de mulher de costas mostrando pintas e sinais. Imagem para ilustrar matéria sobre melanoma e a regra do ABCDE de detecção precoce.
Ser Saúde

Saiba como usar a regra do ABCDE para avaliar pintas e manchas na pele

Identificar os sinais de alerta é um passo importante para a detecção precoce do melanoma.

Raísa Azevedo
11 de Novembro de 2025
Imagem de tâmara para matéria sobre tâmara como substituto natural do açúcar e aliada no pré-treino.
Ser Saúde

Tâmara: substituto natural do açúcar e aliado no pré-treino

Fruta deve ser consumida de 15 a 30 minutos antes do treino.

Beatriz Rabelo
10 de Novembro de 2025
Cartelas de medicamentos.
Ser Saúde

Paracetamol na gravidez não causa autismo, mostra estudo

A falsa informação partiu do presidente dos Estados Unidos.

Redação e AFP
10 de Novembro de 2025
Fachada da Anvisa, que proibiu comercialização de suplementos com ozônio.
Ser Saúde

Suplementos alimentares e energéticos com Ozônio são proibidos pela Anvisa

Agência apontou que o gás não possui avaliação de segurança para uso nesse tipo de produto.

Redação
07 de Novembro de 2025
Imagem de uma mulher com um sensor de diabetes para uma matéria sobre quais os tipos de diabetes.
Ser Saúde

Quais os tipos de diabetes?

Entenda as principais diferenças.

foto de mulher manuseando suplemento em comprimido com as mãos.
Ser Saúde

Pré-treino pode levar à morte súbita? Entenda perigos e cuidados

Especialistas indicam quem pode usar substâncias, riscos e possíveis sintomas.

Raísa Azevedo
31 de Outubro de 2025
foto de profissional aplicando esmalte em gel em unha de cliente.
Ser Saúde

Anvisa proíbe produtos de unha em gel por risco de câncer e infertilidade

O comércio tem o prazo de 90 dias para parar de vender ou utilizar os produtos que já estão no mercado.

Raísa Azevedo
29 de Outubro de 2025
Imagem de uma mulher coçando a cabeça para uma matéria sobre coceira emocional: ansiedade também pode causar sintomas no couro cabeludo.
Ser Saúde

Coceira emocional: ansiedade também pode causar sintomas no couro cabeludo

Conheça medidas para evitar coceira.

foto de pesquisador usando microscópio para realizar exame. Ele segura uma amostra de sangue.
Ser Saúde

Novo tratamento para câncer de sangue deve chegar à rede privada em até 3 meses

Medicamento quase triplica a sobrevida dos pacientes, com redução de 59% no risco de progressão do câncer ou morte.

Raísa Azevedo
29 de Outubro de 2025
Engasgo: veja novo protocolo de primeiros socorros
Ser Saúde

Engasgo: veja novo protocolo de primeiros socorros

A AHA revisa suas diretrizes a cada cinco anos, com base nas evidências mais recentes.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem de uma pessoa apertada para ir ao banheiro para matéria sobre incontinência urinária: confira causas, tipos, tratamento e prevenção.
Ser Saúde

Incontinência urinária: confira causas, tipos, tratamento e prevenção

O consumo exagerado de cafeína, álcool e refrigerantes aumenta as chances de desenvolver a condição.

Beatriz Rabelo
29 de Outubro de 2025
Imagem de uma mulher colocando um sensor de diabetes para evergreen sobre como tratar, prevenir e monitorar a doença.
Ser Saúde

Diabetes: como tratar, prevenir e monitorar a doença

Sensores ajudam a acompanhar os níveis de glicose do sangue e a prevenir emergências.

Beatriz Rabelo
27 de Outubro de 2025
Imagem de um nariz com uma lesão para matéria sobre queratose actínica: saiba os sinais, riscos e prevenção do câncer de pele.
Ser Saúde

Queratose actínica: saiba os sinais, riscos e prevenção do câncer de pele

Lesão pré-cancerígena afeta a parte mais superficial da pele, mas acende alerta para cuidados.

Beatriz Rabelo
25 de Outubro de 2025
Imagem de uma mulher diabética com sensor para matéria sobre novo sensor de glicemia usa inteligência artificial para prever quedas de açúcar.
Ser Saúde

Novo sensor de glicemia usa inteligência artificial para prever quedas de açúcar

Sensor Accu-Chek SmartGuide possui uma tecnologia inédita para pacientes com diabetes.

Beatriz Rabelo
24 de Outubro de 2025
Cerveja colocadas em cima do balcão de madeira de um bar
Ser Saúde

Cerveja sem álcool ou low alcohol? Qual a diferença e como escolher

Quantidades específicas de álcool em cada bebida podem ser definidoras para os consumidores

Foto de um drink.
Ser Saúde

Saiba quais são as bebidas mais suscetíveis à adulteração com metanol

Há risco para bebidas destiladas e fermentadas

Redação
22 de Outubro de 2025