Sua lombar implorou por socorro? O resgate chegou

Não basta "só" correr. Quem é adepto da corrida de rua ou mesmo na esteira sabe que deve combinar uma série de exercícios para garantir que o esporte seja praticado de modo seguro. Além disso, a performance também pode melhorar com o aquecimento certo, trabalhando especificamente os grupos musculares mais exigidos — e desgastados — durante a atividade.

Dito isso, um dos principais erros cometidos pelos iniciantes no esporte é não aquecer e fortalecer a lombar antes de começar a correr. Mesmo os "experts" na modalidade podem cometer essa falha. Tanto que, segundo o professor especialista Rômulo Veras, 30% a 50% dos corredores relatam dor na lombar em algum momento durante a prática.

Veja também Ceará Faixa da Beira-Mar de Fortaleza será reservada para pedestres e esportistas; veja mudança

"Além de priorizar o fortalecimento da lombar, é importante trabalhar o fortalecimento do core [centro do corpo] de forma geral. Para a estabilização da coluna vertebral e a manutenção adequada da postura, prevenindo desconfortos musculares ", acrescenta o personal trainer Ricardo Barbosa.

Um core fragilizado, de acordo com Ricardo, gera sobrecarga desnecessária na coluna e pode elevar riscos de hérnias de disco e outros agravos.

Legenda: Um core fragilizado pode elevar o risco de hérnias de disco. Foto: Shutterstock/sweet_tomato.

Principais causas de dor na lombar durante a corrida

As principais causas desse tipo de dor em corredores, são:

Fraqueza do core;

Postura inadequada;

Falta de mobilidade no quadril.

Corrigir esses pontos, além de evitar as dores nas costas, pode prevenir alguns tipos de lesão e melhorar a potência muscular durante a corrida, "contribuindo para uma postura mais equilibrada de todo o corpo", sintetiza Rômulo Veras.

Legenda: Fortalecer o core é uma das melhores formas de evitar dores na lombar durante a corrida. Foto: Shutterstock/Maridav.

Exercícios para fortalecer a lombar em casa e evitar dor nas costas ao correr

Ponte de glúteos

Deite de costas, joelhos flexionados e eleve o quadril contraindo os glúteos.

Repetições: 3x15.

Fortalece glúteos e lombar.

Superman

De barriga para baixo, eleve braços e pernas ao mesmo tempo.

Repetições: 3x15.

Trabalha paravertebrais e estabilidade lombar.

Clamshell (concha)

De lado, joelhos flexionados, abra o joelho superior mantendo os pés juntos.

Repetições: 3x20 por lado.

Fortalece glúteo médio e melhora o controle pélvico.

Prancha lateral

Apoie o antebraço e mantenha o corpo alinhado.

Repetições: 3x30 segundos por lado.

Estabiliza o core e protege a lombar.

Prancha frontal

Deite-se de barriga para baixo e apoie os antebraços no chão, com o corpo alinhado.

Repetições: 3x30 segundos por lado.

Estabiliza o core e protege a lombar.

Também são indicados outros exercícios isométricos, como extensão de tronco, abdominal supra e infra e as variações de pallof press.

Veja também Carol Melo Como começar a correr: confira guia para iniciantes no dia do Profissional de Educação Física

Dicas extras

Faça todos esses exercícios de 2x a 3x por semana;

Priorize a execução correta;

Combine com corrida leve ou treino técnico.

Legenda: Correr na rua exige uma técnica ainda mais aprimorada. Foto: Shutterstock/Pavel1964.

Tem diferença entre correr na rua e correr na esteira?

Embora as duas modalidades sejam muito parecidas, há algumas diferenças importantes.

Segundo Ricardo Barbosa, a primeira opção garante um ambiente seguro, sem adversidades, com possibilidade de ritmar e alterar a intensidade do treino controlando as variáveis específicas do treinamento da corrida, como frequência cardíaca, velocidade e inclinação. "É uma ótima opção para quem está iniciando na modalidade, com total controle das variáveis e menor risco de gerar impactos", orienta o profissional.

Legenda: Correr na esteira é a melhor opção para corredores iniciantes por promover um ambiente controlável. Foto: Shutterstock/Dmitro Pravda.

Mas, correr na rua também tem suas vantagens. "O ambiente variado torna o treino mais dinâmico, estimulante e motivador. O fator clima tem total interferência positiva ou negativa, de acordo com o objetivo do praticante. A intensidade do treino pode ser alterada de acordo com o terreno plano ou inclinado [ladeira]", cita Ricardo.

Em relação aos impactos, o personal ressalta que o corredor de rua precisa de uma capacidade técnica aprimorada para transformar a força de reação ao toque no solo em impulso para a passada. "A eficiência do gesto motor e a qualidade técnica estão relacionadas diretamente aos tipos de piso, terreno ou máquina em que o atleta se disponha a treinar", completou.