Fortaleza acerta permanência de Lucas Gazal e trocará Allanzinho com o Atlético-GO

Leão mantém o zagueiro para 2026 e negociação envolve troca de percentuais entre os clubes

Escrito por
Brenno Rebouças, Fernanda Alves e Daniel Farias producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: Lucas Gazal e Allanzinho, com a camisa do Fortaleza
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC e Ismael Soares/SVM

O Fortaleza acertou a permanência do zagueiro Lucas Gazal para a temporada 2026. O Diário do Nordeste apurou que o clube chegou a um acordo com o Atlético-GO para a contratação em definitivo do jogador, que agora passa a ter vínculo com o Tricolor do Pici até o fim de 2028. Na negociação, Allanzinho deixa o Fortaleza e acerta com o time goiano.

A negociação envolve uma troca de jogadores entre as equipes, com divisão de percentuais econômicos. Pelo acordo, o Atlético-GO permanecerá com um percentual dos direitos de Lucas Gazal, enquanto o Fortaleza manterá parte dos direitos do atacante Allanzinho, que será cedido ao clube goiano.

Allanzinho em ação pelo Fortaleza
Legenda: O atacante Allanzinho atuou por 21 minutos na estreia pelo Fortaleza
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

As tratativas se arrastavam há algumas semanas e foram concluídas nesta quinta-feira (8). Lucas Gazal tem 26 anos e disputou a reta final da temporada 2025 com a camisa do Fortaleza, emprestado pelo Atlético-GO.

Com a camisa tricolor, Gazal somou sete partidas e uma assistência pelo Leão. Anteriormente, ele estava defendendo o Shandong Taishan, da China, onde somou 19 jogos e dois gols. Já Allanzinho, de 25 anos, deixa o Fortaleza após uma passagem de uma temporada. Ao longo de 2025, o atacante somou 12 jogos e duas assistências com a camisa do Leão.

