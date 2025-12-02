Lucas Gazal recebe sondagens de Remo, Coritiba e Athletico/PR

O zagueiro do Fortaleza, Lucas Gazal, que pertence ao Atlético-GO, já recebeu sondagens de equipes brasileiras e do exterior, focados na temporada 2026. No Brasil, nomes como Remo, Coritiba e Athletico-PR teriam demonstrado interesse no atleta. O empréstimo do atleta encerra no fim de 2025.

O Diário do Nordeste apurou que, apesar das sondagens, a preferência é do Fortaleza. O clube ainda não sinalizou pelo sim, ou pelo não, já que o foco é na reta final do Brasileirão.