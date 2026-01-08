Diário do Nordeste
No dia 14, Fortaleza destituirá atual Conselho de administração da SAF; Veja nomes que vão assumir

Clube fará reunião extraordinária para novos rumos da SAF do clube

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:09)
Jogada
Legenda: Sede do Fortaleza, no Pici
Foto: Davi Rocha/SVM

O Fortaleza fará mudanças relevantes na sua SAF no dia 14 de janeiro. O clube anunciou que irá destituir a atual formação do Conselho de Administração e nomeará outra se os conselhos adimplentes aprovarem.

O presidente do Conselho Deliberativo do Fortaleza Esporte Clube, Wendell Fábio de Miranda Regadas convocou, de acordo com as disposições estatutárias, os Conselheiros adimplentes para a Reunião Extraordinária que definirá as mudanças.

A reunião acontecerá de forma híbrida, virtualmente (conforme resolução 01.2025) e presencialmente no auditório da AABB, situado na Rua Barão de Studart, número 2917, Dionísio Torres.

A primeira chamada será às 18h30, e em segunda chamada às 19h.

Novos nomes

Após a destituição dos atual integrantes do Conselho de Administração do Fortaleza, os conselheiros terão que aprovar os nomes a seguir, que passarão a compor o órgão supracitado durante o mandato 2026-2027:

Aniele Pinzon, Bruno Acioli Lins, Bruno Cals de Oliveira, Júlio Marcus Sousa Correia e Carlos Eduardo Barros Jucá.

