Saiba quanto o Fortaleza vai receber pela venda de Herrera; veja bastidores

O Diário do Nordeste traz alguns detalhes exclusivos sobre a negociação entre Fortaleza e Red Bull Bragantino, a respeito da venda do atacante Herrera. A venda saiu por volta dos R$ 25 milhões de reais.

Esse valor será dividido para o investidor que ajudou o Leão na compra do atacante, emprestando R$13 milhões ao clube; 30% desse montante vai para o Argentinos Júniors, totalizando R$7,5 milhões e o restante ficará para o Tricolor.

A expectativa é que o Fortaleza fique com cerca de R$ 4,5 milhões. Com esse valor abaixo do esperado, o RB Bragantino e o Fortaleza negociaram a inclusão do empréstimo de um atleta do Bragantino para o Tricolor de Aço, com salário dele pago pela equipe de Bragança Paulista.

O lateral-esquerdo Luan Cândido e o atacante Nacho Laquintana, foram dois nomes solicitados pelo Fortaleza, conforme apuração do Diário do Nordeste. Luan foi para o Vitória e o Laquintana para o Huesca, da Espanha, ambos por empréstimo.

A negociação, na época, ficou travada por divergência do presidente do Argentinos Juniors, Cristian Malaspina. Ao receber a documentação assinada pelas equipes brasileiras, Malaspina questionou sobre o valor que receberia a equipe argentina. O Fortaleza pretendia negociar com o clube, para que abrisse mão dos valores que teria a receber.

Para dar continuidade, ficou acordado o pagamento do valor referente aos 30% que o Argentinos tem no passe de Herrera, diminuindo o valor que o Fortaleza pretendia garantir, já que precisa quitar a dívida com o investidor.

Fortaleza e RB Bragantino já firmaram a possibilidade da negociação por empréstimo, mas a definição ficará à critério do atleta escolhido.