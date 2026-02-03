Ceará e Fortaleza fazem acordo para renda dividida nos Clássicos de 2026

Ceará e Fortaleza chegaram a um acordo para dividir igualmente a renda de todos os Clássicos-Rei até o fim da temporada, independentemente de quem atue como mandante.

Segundo a Federação Cearense de Futebol (FCF), a decisão contou com a anuência da entidade e tem como objetivo fortalecer o equilíbrio e a organização das partidas.

As equipes jogam o primeiro Clássico-Rei no ano no domingo (8), às 18 horas, com mando do Ceará, no Castelão, pelo encerramento da 2ª Fase do Estadual.

Outros clássicos

Além do clássico da 2ª Fase, estão previstos mais dois na Série B. Um com mando de cada clube.

Mas há possibilidade de mais dois clássicos no Campeonato Cearense, caso os dois se enfrentem na decisão, e duelos também pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil.