Náutico fecha acordo com Globo via CBF e vai faturar quase R$ 18 milhões com transmissões na Série B

Acordo prevê repasse milionário ao Timbu ao longo da Série B 2026, incluindo cotas fixas e verba de logística

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:03)
Jogada
Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O Náutico fechou um acordo de venda dos seus direitos de transmissão da Série B do Brasileirão 2026 para o Grupo Globo. As negociações foram conduzidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e resultaram em um acordo milionário para o time pernambucano, que deve receber R$ 17,9 milhões ao longo da temporada 2026, segundo informações publicadas pelo jornalista Clauber Santana.

Os 19 jogos do Náutico como mandante na Série B de 2026 serão transmitidos pelo Grupo Globo, que pode veicular as partidas em todas as suas plataformas (Rede Globo, na TV aberta, SporTV, na TV fechada, Premiere, no pay-per-view, e GE TV, no streaming. O São Bernardo também fechou o acordo e terá todas as suas partidas como mandante na Segundona transmitidas pelo Grupo Globo.

Dos quase R$ 18 milhões que o Náutico receberá pelo acordo, R$ 14,9 milhões são das cotas fixas de transmissão, enquanto outros R$ 3 milhões serão para logística, como o deslocamento da equipe para disputar as partidas como visitante.

O Náutico é filiado à liga Futebol Forte União, mas optou por não negociar os direitos de transmissão de maneira conjunta com os demais times da liga. Por isso, estava livre para escolher com quem deseja negociar os direitos de transmissão da Série B. O clube então procurou a CBF e solicitou que a entidade buscasse alternativas para a venda dos direitos. A CBF negociou, então, com o Grupo Globo, chegando ao acordo já mencionado.

O presidente da CBF, Samir Xaud, destacou que a entidade está de “portas abertas para qualquer clube que necessite de ajuda”. O dirigente destacou que o acordo do Náutico e do São Bernardo representa uma “parceria muito importante e o início de uma nova etapa dessa parceria”.

