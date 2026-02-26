Vina e Matheus Araújo de volta? Mozart demonstra otimismo por retornos para o Clássico-Rei

Mozart atualizou a situação de Matheus Araújo e Vina após a vitória do Ceará por 2 a 1 diante do Primavera, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (26). O técnico explicou que espera ter os dois atletas à disposição em pelo menos um dos jogos da final do Campeonato Cearense. Além disso, explicou que pode utilizar os atletas juntos.

"Em relação ao Matheus, ele já começou o processo de transição, então a gente espera que ele esteja apto para domingo. Se não para este, para o próximo. O Vina também temos esperança de tê-lo; se não nesse primeiro jogo, no próximo. É o dia a dia que vai dizer a condição de cada um deles, mas estamos otimistas em relação à recuperação desses atletas", afirmou o treinador.

"Isso me dá um leque de possibilidades de utilizá-los, inclusive juntos. São jogadores que, apesar de jogarem praticamente na mesma posição, têm características diferentes. Então, isso me dá a possibilidade de, em algum momento, utilizá-los… Óbvio que os quatro juntos não, mas três juntos podem jogar, com certeza", completou.

Vina segue em tratamento de lesão ligamentar colateral medial. O jogador sentiu desconforto no joelho durante os treinamentos da semana. Já Matheus Araújo apresentou um edema na posterior da coxa esquerda e também está em transição.

O Alvinegro volta a campo neste domingo (1), quando enfrenta o Fortaleza no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. O duelo terá início às 18h (de Brasília), na Arena Castelão.