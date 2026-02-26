Ceará ganha premiação milionária na Copa do Brasil ao avançar à 3ª fase; veja

O Ceará avançou à 3ª fase da Copa do Brasil de 2026. A vaga foi conquistada nesta quinta (26) com vitória por 2 a 1 diante do Primavera-SP na Arena Castelão. E o resultado garantiu uma premiação milionária da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos cofres tricolores.

Com a classificação, o Vovô embolsou R$ 1,5 milhão. O valor é acrescido de R$ 1,3 milhão pela participação na 2ª fase - pela presença na Série B, a equipe não entrou direto na 1ª fase. Logo, até o momento, faturou R$ 2,8 milhões com a competição.

De acordo com o chaveamento, o adversário da 3ª fase do Ceará será o Maranhão, que venceu o São Luiz-RS por 1 a 0. O embate será fora de casa.

A nova etapa conta com 44 clubes que passaram da 2ª fase, e mais quatro times, que venceram regionais e torneios nacionais: Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança-SE (vice-campeão da Copa do Nordeste) - isso porque o campeão Bahia está na Série A, e as equipes da elite nacional iniciam a competição apenas na 5ª fase.

Na história, o melhor resultado do Ceará na Copa do Brasil foi durante 1994. Na época, chegou na finalíssima e foi superado pelo Grêmio com polêmica de arbitragem no Rio Grande do Sul. Na projeção orçamentária de 2026, a meta alvinegra é chegar, no mínimo, às oitavas.

Além da equipe de Porangabuçu, existem mais três representantes cearenses nesta etapa. Na última terça (24), o Fortaleza venceu o Maguary-PE por 4 a 3, na Arena Castelão, e avançou. No dia 4 de março, quarta, o Tirol visita o América-MG, às 21h30, no Independência/MG, enquanto no dia 5 do mesmo mês, quinta, o Maracanã encara a Portuguesa-RJ, às 19h, no Luso-Brasileiro/RJ.

Premiações da Copa do Brasil de 2026

1ª fase: R$ 400 mil (cota única)

2ª fase: R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)

3ª fase: R$ 1,5 milhão (Série B) e R$ 950 mil (demais clubes)

4ª fase: R$ 1,6 milhão (Série B) e R$ 1 mil (demais clubes)

5ª fase: R$ 2 milhões (cota única)

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 4 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 34 milhões

Campeão: R$ 78 milhões

Datas da Copa do Brasil de 2026

No calendário da CBF, a Copa do Brasil de 2026 foi organizada com 126 clubes e uma distribuição de jogos de janeiro até dezembro. Confira abaixo o cronograma de etapas da competição nacional.