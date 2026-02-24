Fortaleza x Maguary-PE: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida marca estreia do Fortaleza na Copa do Brasil
O Fortaleza vem da classificação para mais uma final do Campeonato Cearense no próximo domingo (1º). Antes desse desafio, tem a estreia na Copa do Brasil, nesta terça-feira (24), às 21h30, na Arena Castelão. O Tricolor de Aço vai enfrentar o Maguary-PE, estreante na competição, que venceu o Laguna-RN por 1 a 0 na primeira fase.
Após a queda para a Série B, passar de fase na Copa do Brasil é crucial para o Fortaleza, já que a competição garante premiações financeiras. O Tricolor já garantiu R$ 1,38 milhão por iniciar na segunda fase. Caso vença o Maguary, o clube pode receber R$ 1,53 milhão por chegar na 3ª fase da competição.
Em 2025, o Fortaleza foi eliminado na estreia, quando entrou na 3ª fase da competição. Foram duelos de ida e volta e a equipe pernambucana venceu o Leão do Pici nos pênaltis.
O Maguary quer avançar na Copa do Brasil e cravar um momento único na história da equipe. O grupo viajou na segunda-feira (22) e chega confiante para o duelo. A equipe disputa a elite do futebol pernambucano. Neste ano, parou na segunda fase, eliminado pelo Retrô. A base do elenco foi mantida, pensando na disputa da Copa do Brasil.
ONDE ASSISTIR?
A partida será transmitida com imagens pelo SporTV, no Canal Premiere e pela ge TV. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes do duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.
PALPITES
COMO CHEGAM AS EQUIPES?
Thiago Carpini, técnico do Fortaleza, só não tem à disposição o zagueiro Brítez, que está com um edema ósseo no tornozelo direito. Na última partida, o treinador promoveu a estreia do atacante GB. A expectativa é que Carpini chegue com força máxima e repita a escalação que iniciou o jogo contra o Ferroviário no fim de semana.
Já o Maguary, treinado pelo técnico Sued Lima, deve também ter a mesma escalação que enfrentou o Laguna-RN para a classificação. O atacante Júlio César marcou o único do jogo e deve ser titular.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fortaleza: Brenno; Maílton, Lucas Gazal, Luan Freitas, Fuentes; Lucas Sasha, Pierre, Lucas Crispim, Pochettino; Luiz Eduardo, GB. Técnico: Thiago Carpini
Maguary-PE: Bruno; Eduardo Ribeiro, Maurício, Guedes e Gabriel Fontes; Bruno Vinícius, Iago, Ítalo e Júlio César; Marquinhos e Kanu. Técnico: Sued Lima
ARBITRAGEM
Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)
Assistente 1: Maxwell Rocha Silva (AL)
Assistente 2: Ruan Luiz De Barros Silva (AL)
Quarto Árbitro: Joanilson Scarcella de Lima (CE)