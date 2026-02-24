Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza x Maguary-PE: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida marca estreia do Fortaleza na Copa do Brasil

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fortaleza na Copa do Brasil em 2025, quando foi eliminado pelo Retrô-PE.
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Fortaleza vem da classificação para mais uma final do Campeonato Cearense no próximo domingo (1º). Antes desse desafio, tem a estreia na Copa do Brasil, nesta terça-feira (24), às 21h30, na Arena Castelão. O Tricolor de Aço vai enfrentar o Maguary-PE, estreante na competição, que venceu o Laguna-RN por 1 a 0 na primeira fase.

Após a queda para a Série B, passar de fase na Copa do Brasil é crucial para o Fortaleza, já que a competição garante premiações financeiras. O Tricolor já garantiu R$ 1,38 milhão por iniciar na segunda fase. Caso vença o Maguary, o clube pode receber R$ 1,53 milhão por chegar na 3ª fase da competição. 

Em 2025, o Fortaleza foi eliminado na estreia, quando entrou na 3ª fase da competição. Foram duelos de ida e volta e a equipe pernambucana venceu o Leão do Pici nos pênaltis.

O Maguary quer avançar na Copa do Brasil e cravar um momento único na história da equipe. O grupo viajou na segunda-feira (22) e chega confiante para o duelo. A equipe disputa a elite do futebol pernambucano. Neste ano, parou na segunda fase, eliminado pelo Retrô. A base do elenco foi mantida, pensando na disputa da Copa do Brasil.

ONDE ASSISTIR?

A partida será transmitida com imagens pelo SporTV, no Canal Premiere e pela ge TV. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes do duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

PALPITES

inter@

COMO CHEGAM AS EQUIPES?

Thiago Carpini, técnico do Fortaleza, só não tem à disposição o zagueiro Brítez, que está com um edema ósseo no tornozelo direito. Na última partida, o treinador promoveu a estreia do atacante GB. A expectativa é que Carpini chegue com força máxima e repita a escalação que iniciou o jogo contra o Ferroviário no fim de semana.

Já o Maguary, treinado pelo técnico Sued Lima, deve também ter a mesma escalação que enfrentou o Laguna-RN para a classificação. O atacante Júlio César marcou o único do jogo e deve ser titular.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Brenno; Maílton, Lucas Gazal, Luan Freitas, Fuentes; Lucas Sasha, Pierre, Lucas Crispim, Pochettino; Luiz Eduardo, GB. Técnico: Thiago Carpini

Maguary-PE: Bruno; Eduardo Ribeiro, Maurício, Guedes e Gabriel Fontes; Bruno Vinícius, Iago, Ítalo e Júlio César; Marquinhos e Kanu. Técnico: Sued Lima

ARBITRAGEM

Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)
Assistente 1: Maxwell Rocha Silva (AL)
Assistente 2: Ruan Luiz De Barros Silva (AL)
Quarto Árbitro: Joanilson Scarcella de Lima (CE)

Assuntos Relacionados
Fortaleza na Copa do Brasil em 2025, quando foi eliminado pelo Retrô-PE.

Jogada

Fortaleza x Maguary-PE: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida marca estreia do Fortaleza na Copa do Brasil

Fernanda Alves Há 1 hora

Jogada

Ferroviário empresta Thiago Pulga e mais dois jogadores para times da Série B Cearense

Tubarão da Barra emprestou jogadores para Caucaia e Barbalha

Vladimir Marques 23 de Fevereiro de 2026
jogadores

Jogada

Rival do Fortaleza, Maguary faz primeira viagem de avião na história para jogo pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (24), na Arena Castelão

Redação 23 de Fevereiro de 2026
Mozart técnico do Ceará

Jogada

Mozart usa Estadual para observação e só não escalou um atleta do elenco profissional em 2026

Já foram 26 jogadores lançados a campo pelo técnico alvinegro nos oito jogos em que esteve na bora do gramado

Brenno Rebouças 23 de Fevereiro de 2026
jogador

Jogada

Ceará retoma treinamentos em Porangabuçu; equipe foca em estreia na Copa do Brasil

Grupo comandado por Mozart garantiu vaga na final do Cearense no domingo

Redação 23 de Fevereiro de 2026

Jogada

CBF divulga tabela do Campeonato Brasileiro da Série C: Floresta estreia fora de casa

Verdão é o representante cearense na competição

Vladimir Marques 23 de Fevereiro de 2026