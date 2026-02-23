Ceará retoma treinamentos em Porangabuçu; equipe foca em estreia na Copa do Brasil

Após golear o Floresta e garantir vaga na final do estadual, o Ceará retomou as atividades já na manhã desta segunda-feira (23). A equipe comandada por Mozart vira a chave do Campeonato Cearense para focar na estreia pela Copa do Brasil. O time não contará com Vina, que sofreu uma lesão de grau 1 no ligamento colateral medial do joelho direito.

Apenas os atletas que atuaram por menos de 45 minutos no domingo, diante do Verdão da Vila, participaram das atividades em campo. O técnico orientou treino técnico de enfrentamento e progressão em campo reduzido. A equipe terá outros dois dias de atividades antes do confronto diante do time pernambucano.

O Alvinegro enfrenta o Primavera-SP na quinta-feira (26) a partir das 20h (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela segunda fase do torneio nacional.