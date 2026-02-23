Mozart usa Estadual para observação e só não escalou um atleta do elenco profissional em 2026

Em oito partidas no comando do Ceará, Mozart já utilizou praticamente todo o plantel disponível para o time profissional. A única exceção é o goleiro Jorge Meurer, que é a terceira opção para a meta alvinegra.

Ao todo, Mozart já escalou 26 dos 28 jogadores que constam no site oficial do clube como atletas do time principal do Ceará. Além de Meurer, apenas o lateral-esquerdo Sanchez ainda não ganhou minutos, porém não pode ser utilizado no Campeonato Cearense porque chegou após o final do período de inscrições para o certame, mas pode fazer a estreia na Copa do Brasil, quinta-feira (25), diante do Primavera-SP.

Se contar os atletas do Sub-20 que fizeram a primeira partida do Vovô no ano, sob o comando de Alison Henry, 38 jogadores estiveram em campo pelo Ceará no Campeonato Cearense de 2026, o que faz da competição um grande momento de observações e testes para Mozart, que esteve no Domingão naquele duelo contra o Floresta, assistindo a partida.

Os jogadores que atuaram em mais partidas até o momento foram o lateral-esquerdo Fernando, o meia Lucas Lima e o atacante Lucca, com todos sendo lançados por Mozart a campo em todos os duelos em que o técnico esteve na borda do gramado. Em termos de minutagem, o zagueiro Éder é o que mais tempo jogou até aqui (630).

Base em alta

Sem levar em consideração o jogo em que o Vovô foi representado pelo Sub-20, Mozart já escalou seis atletas da base em partidas do Ceará. São eles os zagueiro Pedro Gilmar e Gabriel Rocha, os meio-campistas João Gabriel e Melk, além dos atacantes Kauã Ziegler e Giulio.

Pedro Gilmar foi o mais acionado, tendo disputado seis partidas, todas como titular, e já soma quase 500 minutos com a camisa alvinegra pela equipe principal. Ele até marcou o primeiro gol como profissional, diante no Clássico da Paz, contra o Ferroviário.

Com Mozart na borda do gramado, Melk atuou quatro vezes, João Gabriel e Giulio duas, Ziegler e Gabriel Rocha uma, mostrando um bom aproveitamento dos atletas formados na Cidade Vozão, em Itaitinga, no início da temporada 2026.