Primavera/SP elimina Araguaína/TO e será adversário do Ceará na Copa do Brasil; Conheça o clube

O Primavera/SP será o adversário do Ceará na 2ª Fase da Copa do Brasil. O time paulista venceu o Araguaína/TO por 3x0, no estádio Mirandão, em Araguaína (TO), em jogo único pela 1ª Fase.

Os gols do Fantasma, foram marcados por Luiz Fernando, aos 19 do 1º tempo, Josiel aos 13 do 2º tempo e Neto, já nos acréscimos.

Com o resultado, o time enfrenta o Ceará na 2ª Fase, no dia 26, na Arena Castelão, às 20 horas, também em jogo único. Quem vencer no tempo normal avançará para a 3ª Fase. Se o jogo terminar empatado no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.

Conheça o Primavera-SP

A equipe de Indaiatuba/SP, joga um torneio nacional pela 1ª vez em sua história de 99 anos. O Fantasma, como é chamado, jogou pela 1ª vez o Paulistão da Série A e ficou em 12º lugar, com 8 pontos, se mantendo na elite.

Por isso, a equipe teve o maior investimento de sua história, contando com jogadores experientes. O zagueiro Ligger, ex-Fortaleza, o volante Yuri Lima, ex-Santos, Fluminense e Juventude/RS, o atacante Paulo Baya, ex-Ceará e o Gabriel Poveda, ex-Avai e Vila Nova/GO.

Outro conhecido do futebol cearense é o goleiro Dheimison, que jogou a Série C pelo Floresta no ano passado.

Legenda: O Primavera joga o Paulistão da Série A 1 em 2026 e tem nomes conhecidos do futebol cearense Foto: @tainaphotos | Primavera SAF

No Paulistão, o Primavera fez 8 jogos, vencendo dois (Capivariano e a sensação Mirassol), empatando dois e perdendo quatro.

O técnico da equipe é Rafael Marques, de 42 anos, ex-atacante do Botafogo e Palmeiras. É o primeiro trabalho dele como treinador.

A equipe que entrou em campo pela Copa do Brasil foi: Dheimison, Thales Oleques, Afonso, Ligger, João Victor, Caiçara, Luiz Fernando, Samuel Andrade, Renatinho, Lucas Douglas e Léo Passos.

A equipe de Rafael Marques joga em um 4-2-3-1: